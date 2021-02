« Charli D’Amelio est maltraité par les parents »: l’accusation des fans sur TikTok

Charli D’Amelio est le tiktoker le plus suivi au monde et est maintenant devenu une célébrité à 360 degrés parmi les plus jeunes. Sa suite compte plus de 100 millions de personnes, parmi lesquelles certaines ces derniers mois se sont pourtant convaincues que derrière le succès de leur idole se cache une histoire de abus et constriction. Ceux qui soutiennent la thèse ont récemment rejoint derrière le hashtag #SaveCharli: selon cette tranche de fans, je Les parents de Charli ils la forceraient à publier du contenu en ligne à un rythme excessif, la menaçant verbalement et physiquement. Si loin cependant il n’y a pas de preuve de ce qui est dit.

Les parents de Charli, Marc et Heidi D’Amelio, ils sont devenus des personnalités influentes depuis presque le début de la carrière fulgurante de leur fille. Les fans les connaissent presque autant qu’ils connaissent la sœur aînée de Charli, Dixie, et ils joueront eux-mêmes avec leurs filles dans une émission de téléréalité avec toute la famille au centre. Depuis quelques mois pourtant, les deux se retrouvent au centre de vives critiques, accusées notamment de gagner sur la popularité des deux filles et en effet d’être les premières à les pousser dans leur carrière à maintenir un mode de vie confortable. Charli est intervenue le mois dernier avec un TikTok dans lequel elle a défendu ses parents, les qualifiant de meilleurs du monde et suppliant les fans d’arrêter de répandre de fausses rumeurs à leur sujet.

L’appel n’a pas aidé. Dans le dernier contenu publié sur TikTok, certains fans de Charli ont adopté le hashtag #SaveCharli: dans les clips, on peut signaler des abus physiques qui se seraient produits même dans les coulisses de certaines vidéos. Dans les clips utilisés comme indices, des éléments du tiktok de Charli sont mis en évidence, mais en réalité ils ne prouvent rien: là où les accusateurs voient des remorqueurs, en réalité ils ne peuvent être observés. pixels et ombres en mouvement qui pourrait représenter n’importe quoi.

Marc D’Amelio intervenu en personne, commentant l’une de ces vidéos et avertissant l’auteur de la gravité de ses accusations; depuis ce moment des réactions incontrôlées ont été déclenchées par les utilisateurs et destinées à ne pas s’arrêter: le hashtag s’est répandu sur TikTok avec la même rapidité avec laquelle les algorithmes promeuvent des contenus potentiellement viraux: à ce jour les vidéos liées au thème et catégorisées avec #savecharli ont été vu plus de 200 millions de fois.

