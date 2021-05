Kaia Gerber C’est l’un des modèles les plus connus de la dernière génération. Aussi bien que Kendall Jenner, Gigi Oui Bella Hadid, le joueur de 19 ans occupe une place très importante sur les podiums les plus populaires au monde. En fait, elle a déjà marché pour des marques de haute couture telles que Alexander McQueen, Chanel, Prada, Valentino, Versace, parmi beaucoup d’autres. Ce n’est pas pour moins. Est-ce que Kaia est la plus jeune fille de Cindy Crawford, l’ancienne mannequin américaine qui a séduit le public dans les années 90 avec sa beauté.

Cependant, contrairement à Crawford, Gerber a récemment montré un plus grand intérêt à agir. Il a participé à des vidéoclips et aussi à un téléfilm. Mais ce n’est pas tout. Dans les mois à venir, il fera un grand début dans la série de Ryan Murphy, American Horror Story: Double long métrage, qui est toujours en post-production. En revanche, très récemment, Kaia a confirmé sa fréquentation avec l’acteur Jacob Elordi de Le stand de bisous.

Maintenant, ce qui est indéniable, c’est comment Kaia est de plus en plus similaire à Cindy. Les années passent et ils sont presque jumeaux, non seulement physiquement mais aussi à cause de leur look et de leur style vestimentaire. Restez-y car ces photos le confirment.

La ressemblance de Kaia Gerber avec sa mère Cindy Crawford

5. Son style

(Photo: Getty Images)



Dès leur plus jeune âge, Cindy et Kaia ont développé un très bon goût dans le choix des vêtements pour leurs tenues. Pour eux, le préréglage importe peu, mais ils savent jouer avec les couleurs pour former différents types de looks.

4. Son sourire

(Photo: Getty Images)



Sans aucun doute, la mère et la fille partagent un sourire presque identique qui, malgré des coiffures ou des looks différents, la ressemblance est vraiment incontestable.

3. Le noir, sa couleur préférée

(Photo: Getty Images)



D’autre part, le noir, un classique parmi les looks sophistiqués et de soirée, est le favori de Kaia et de Cindy. Ils savent tous les deux porter un noir total et sont splendides.

2. Maquillage naturel

(Photo: Getty Images)



Ni est un fan de couleurs fortes ou opaques pour le maquillage. En fait, à plus d’une occasion, ils ont été vus avec des tons nude, mat ou super clairs.

1. Les cheveux

(Photo: Getty Images)



Enfin, Cindy et Kaia ont choisi de montrer leurs cheveux tels quels. Marron avec quelques reflets, oui, mais super naturel. De plus, les deux portent leurs cheveux avec du mouvement et beaucoup de style.