Tony Hendra meurt, le manager du groupe dans This Is Spinal Tap avait 79 ans

Mauvaise nouvelle. Tony Hendra, l’acteur et comédien vétéran bien connu pour son rôle dans le film de comédie emblématique Ceci est un tap spinal en tant que manager du groupe, est décédé. Selon sa femme, Carla Hendra, Tony est décédé jeudi à Yonkers, New York, des suites d’une sclérose latérale amyotrophique. Aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, Hendra a été diagnostiquée pour la première fois en 2019. Il avait 79 ans.

Né dans le Hertfordshire, en Angleterre en 1941, Hendra a déménagé en Amérique en 1964. Il a eu le libre passage pour naviguer dans le port de New York sur le SS United States en échange de la comédie stand-up. Après s’être fait un nom dans la scène comique locale, Hendra a commencé à apparaître dans des émissions de télévision comme Le spectacle Merv Griffin et Le spectacle Ed Sullivan pour effectuer. Il a également été écrivain pour Lampoon national magazine, co-création du premier album du groupe Dîner radio et co-écrire le spectacle Lemmings.

L’un des rôles les plus connus de Hendra est de jouer Ian Faith, le manager du groupe titulaire, dans le faux documentaire de 1984. C’est Spinal Tap. Son personnage livre de manière mémorable un accessoire de scène de Stonehenge sous-dimensionné lors d’un spectacle après avoir cru à tort que le groupe avait demandé une version miniature, faisant de Spinal Tap une risée. Ian Faith dit plus tard à David St. Hubbins de Michael McKean qu’il en fait beaucoup trop « quand le musicien en colère se plaint.

«RIP Tony Hendra», a posté McKean sur Twitter après avoir appris la nouvelle de la mort de Hendra.

RIP Tony Hendra. – Michael McKean (@MJMcKean) 5 mars 2021

Le directeur de C’est un robinet lombaire, Rob Reiner, a également tweeté: « Tony Hendra qui jouait le manager de Spinal Tap, Ian, est malheureusement décédé. Un brillant satiriste qui, en apprenant que le concert du groupe à Boston avait été annulé, leur a dit de ne pas s’inquiéter que Boston n’était pas un grande ville universitaire. RIP «

Tony Hendra qui a joué le manager de Spinal Tap, Ian, est malheureusement décédé. Un brillant satiriste qui en apprenant que le concert du groupe à Boston avait été annulé, leur a dit de ne pas s’inquiéter que Boston n’était pas une grande ville universitaire. REPOSE EN PAIX – Rob Reiner (@robreiner) 5 mars 2021

D’autres pleurent également la mort de Hendra, comme l’acteur comique Cary Elwes, qui écrit: « RIP Tony Hendra. C’était un grand talent et le meilleur manager que Spinal Tap aurait pu espérer! »

RIP Tony Hendra. C’était un grand talent et le meilleur manager que Spinal Tap aurait pu espérer! 🏏 – Cary Elwes (@Cary_Elwes) 5 mars 2021

En 1984, Hendra a également co-créé la série télévisée britannique Portrait craché, remportant des nominations aux British Academy Awards pour la série aux côtés des autres membres de la distribution Jon Blair et John Lloyd. Il a également eu des rôles dans d’autres émissions américaines comme Miami Vice, Les mystères Cosby, et Loi et ordre: intention criminelle. De plus, Hendra a co-écrit la comédie satirique de 1997 Le grand battage médiatique blanc qui mettait en vedette Samuel L. Jackson, Damon Wayans, Jamie Foxx et Jeff Goldblum.

Hendra a publié un mémoire confessionnel en 2004 intitulé Père Joe: l’homme qui a sauvé mon âme. En réponse, sa fille séparée Jessica Hendra a publiquement allégué que Tony l’avait maltraitée lorsqu’elle était enfant. Elle a ensuite détaillé les allégations dans ses mémoires de 2005, Comment faire cuire votre fille. Tony a catégoriquement nié les allégations et aucune accusation criminelle n’a jamais été déposée.

Avec Jessica et sa femme Carla, les survivants de Hendra comprennent quatre autres enfants, quatre petits-enfants et la famille élargie de l’acteur. Carla dit qu’avant ses derniers jours, Hendra était resté engagé dans la politique, l’un de ses derniers sourires étant venu lorsqu’il a appris les résultats de l’élection présidentielle de novembre. Cette nouvelle nous vient du New York Times.

Sujets: Avis de décès