Kurtwood Smith fait l’éloge de Debra Jo Rupp, « partenaire par intérim préféré »

Le tournage est bien avancé pour Ce spectacle des années 90la suite de la série en développement chez Netflix qui fait suite à Ce spectacle des années 70. Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reviennent de la série originale pour aider à diriger le casting, les deux revenant en tant que Red et Kitty Forman. Cette fois, ils seront rejoints par leur petite-fille alors que le couple marié devra s’occuper d’une nouvelle génération de jeunes dans une toute nouvelle décennie.

Au Twitter, Smith a pris un moment pour rendre hommage à Rupp en l’honneur de son 71e anniversaire. Non seulement il nomme Rupp comme l’un des artistes les plus remarquables d’aujourd’hui, mais il nomme spécifiquement son Ce spectacle des années 90 co-star comme son partenaire d’acteur préféré. Dans cet esprit, nous ne pouvons que présumer qu’il n’a pas fallu trop de persuasion à Smith pour monter à bord si Rupp se présentait également.

Dans le tweet, Smith dit : « Un très joyeux anniversaire à ma partenaire d’acteur préférée et l’une des meilleures actrices qui travaillent aujourd’hui. Debra Jo ! J’espère que tu as passé une merveilleuse journée aujourd’hui ! »

Bien sûr, les fans sauront que Smith et Rupp ont partagé la vedette en tant que Formans sur Ce spectacle des années 70 de 1998-2006. Après 200 épisodes, le couple avait établi pour toujours Red et Kitty comme l’un des couples à l’écran les plus populaires de tous les temps, faisant de leur retour une énorme vente pour la série de suites Netflix. Smith et Rupp se sont déjà réunis sur Netflix pour Le ranchqui met en vedette leur ancienne co-vedette Ashton Kutcher et qui mettait auparavant en vedette Danny Masterson.

La société Carsey-Werner

Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp sont les seuls acteurs confirmés de Ce spectacle des années 70 apparaître sur Ce spectacle des années 90. Même ainsi, il semble plus probable qu’improbable que nous verrons certains des autres membres de la distribution de la série originale faire des apparitions spéciales. Il y a des rumeurs selon lesquelles d’autres membres de la distribution comme Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher et Mila Kunis parleraient avec Netflix de possibles camées. Il y a toujours la possibilité de faire venir d’autres personnages récurrents de la série mère, comme Tommy Chong, le favori des fans, dans le rôle de Leo.

La ligne de connexion pour Ce spectacle des années 90 se lit comme suit : « Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red . Le sexe, la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements. »

Callie Haverda est à la tête du nouveau casting en tant que petite-fille des Forman, Leia. L’émission met également en vedette Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. En plus de reprendre leurs rôles de Formans, Smith et Rupp sont producteurs exécutifs avec Marcy Carsey et Tom Werner de The Carsey-Werner Company. Le spectacle est créé par le showrunner Gregg Mettler et les écrivains Bonnie Turner, Terry Turner et Lindsey Turner, qui sont également producteurs exécutifs.

