Les fans des Jetsons célèbrent la date de naissance de George Jetson

Après qu’un fan en ligne se soit rendu sur Twitter pour annoncer que Georges Jetson de la série animée classique des années 1960 Les Jetson naîtra le dimanche 31 juillet 2022, les gens l’ont perdu. Tout en plaisantant, bien sûr. Jeudi, Brendan Kergin a partagé sur Twitter un graphique de la page de fans en ligne du personnage. Sur le tableau figurent les informations familiales de base de George, telles que les noms de son père et de sa femme, ainsi que son slogan familier : « Jane ! Arrêtez ce truc de fou ! » Cependant, l’accroche-regard est l’anniversaire en surbrillance de George – le 31 juillet 2022.

Kergin a écrit avec l’image :

« Je ne veux alarmer personne, mais quelqu’un est sur le point de donner naissance à George Jetson. »

Une personne a répondu au tweet de Kergin avec :

« »ENFIN. Les Jetsons rattrapent la réalité !!! OÙ EST MA VOITURE VOLANTE ?!?!?!?! »

Ajoutant une image des trois sages chevauchant un chameau tout en suivant une étoile, un autre a écrit :

« Moi et les garçons en route pour assister à la naissance de George Jetson. »

Il n’y a pas de Rosie, mais nous avons des Roombas

La série emblématique Hanna-Barbera Production a fait ses débuts le 23 septembre 1962 sur ABC et les personnages ont souvent mentionné son cadre du 21e siècle. Le patriarche George Jetson est le mari de Jane, le père de sa fille adolescente Judy et de son fils d’âge scolaire Elroy et propriétaire d’un chien nommé Astro. La famille vivait dans les appartements Skypad à Orbit City en 2062 avec des serviteurs robots, des voitures ressemblant à des soucoupes volantes et des trottoirs roulants.

Tous les immeubles d’appartements sont installés sur des poteaux géants car la Terre est devenue trop polluée pour vivre, donc tout le monde vit dans le ciel. Les Jetson créé deux ans après la première diffusion d’un autre dessin animé classique, cette famille préhistorique Les Flintstone, et n’a duré qu’une seule saison, de 1962 à 1963 avec une diffusion de 24 épisodes. L’annulation pourrait être due, en partie, au manque de téléviseurs couleur à l’époque. L’avenir ne semble tout simplement pas si brillant en noir et blanc. Cependant, cela avait probablement plus à voir avec la concurrence. Les Jetson étaient contre Le monde merveilleux des couleurs de Walt Disney.

Bien qu’aucune date de naissance spécifique pour George Jetson n’ait jamais été révélée, MeTV a déclaré que le matériel promotionnel et les articles au moment de sa première plaçaient les Jetsons 100 ans dans le futur, plaçant le décor de l’émission en 2062. Dans le quinzième épisode de la saison, intitulé Test pilote, George a une crise existentielle après qu’il pense qu’il est en train de mourir et décide de devenir pilote d’essai pour un costume soi-disant indestructible. Au cours de l’épisode, George se rend chez le médecin, qui prétend qu’il devrait « vivre jusqu’à 150 ans ». Quelque temps plus tard, après avoir risqué sa vie dans une série de cascades casse-cou, George dit à son patron, M. Spacely, « J’ai 110 bonnes années devant moi », le plaçant à 40 ans. Donc, il semble que 2022 serait la bonne année de naissance pour George Jetson.