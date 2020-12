Un monde extraterrestre bizarre peut être analogue à la putative Planet Nine de notre système solaire

Planet Nine n’est peut-être pas si étrange après tout, si elle existe vraiment.

L’exoplanète exotique HD 106906 b est un analogue d’une sorte de Planète neuf , le monde de la taille de Neptune a supposé se cacher dans les confins de notre propre système solaire, suggère une nouvelle étude.

HD 106906 b était découvert en 2013 . Il est environ 11 fois plus massif que Jupiter et se trouve à 336 années-lumière de la Terre, près de l’étoile double HD 106906.

Le duo stellaire HD 106906 est très jeune – à peine 15 millions d’années – et est toujours entouré d’un disque de débris poussiéreux. Le HD 106906 b a apparemment émergé de ce disque mais en est maintenant assez éloigné, zoomant bien au-dessus du plan du disque. De plus, le géant exoplanète se trouve actuellement 737 unités astronomiques (UA) de l’étoile double, environ 25 fois plus éloignée de la paire que Neptune ne l’est de notre soleil. (Une UA est la distance moyenne Terre-Soleil, qui est d’environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres.)

Donc, HD 106906 b est un personnage assez curieux. En effet, les scientifiques se demandent si la planète extraterrestre est toujours un membre de bonne foi du système HD 106906 ou si elle s’éloigne maintenant des deux étoiles, après avoir été amorcée par une interaction gravitationnelle.

Il y a des preuves qu’un tel démarrage a eu lieu: des photos prises il y a quelques années par le télescope Gemini South au Chili montrent que le disque de poussière externe et le disque de comète interne du HD 106906 sont déséquilibrés. HD 106906 b aurait pu faire cette sculpture si la planète se formait près du centre du système et était ensuite expulsée vers l’extérieur après une rencontre rapprochée avec les étoiles doubles, a indiqué un travail de modélisation antérieur.

Une telle perturbation enverrait généralement une planète hors de son système d’origine, la transformant en « coquin « qui erre seule dans la galaxie, libre de toute étoile hôte – à moins que son départ ne soit arrêté par une autre interaction gravitationnelle, cette fois avec une étoile qui a erré près du système HD 106906.

L’année dernière, un groupe qui comprenait deux des trois auteurs de la nouvelle étude a identifié plusieurs étoiles qui aurait pu fournir un tel coup de pouce il y a environ 3 millions d’années. Et le nouveau document suggère que l’une de ces étoiles entrelacées pourrait en effet avoir empêché HD 106906 b de devenir un fugitif.

Dans le nouveau travail, des chercheurs dirigés par Meiji Nguyen, un récent diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, ont analysé les observations du système HD 106906 effectuées entre 2004 et 2018 par la NASA. Le télescope spatial Hubble . Les astronomes ont également comparé les images Hubble avec les données recueillies par les Vaisseau spatial Gaia , qui cartographie précisément les positions et les mouvements de milliards d’étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée.

Ces ensembles de données combinés ont permis aux trois scientifiques de déterminer les positions du binaire HD 106906 et de la planète géante. Ils ont découvert que le HD 106906 b est probablement dans une orbite elliptique et très longue – mais stable – autour de ses deux étoiles parentes, effectuant un tour tous les 15 000 ans.

«Bien que cela ne fasse que 14 ans d’observations, nous avons quand même pu, étonnamment, obtenir une contrainte sur l’orbite pour la première fois, confirmant notre soupçon qu’elle était très désalignée et aussi que la planète est sur une orbite d’environ 15000 ans. , « Nguyen dit dans un communiqué .

« Le fait que nos résultats soient cohérents avec les prévisions est, je pense, une preuve solide que cette planète est, en effet, liée. Dans le futur, une mesure de vitesse radiale est nécessaire pour confirmer nos résultats », a ajouté Nguyen. (Les mesures de vitesse radiale quantifient le remorqueur gravitationnel exercé par les planètes sur leurs étoiles hôtes.)

Qu’est-ce que cela a à voir avec Planet Nine? L’histoire déduite de HD 106906 b est similaire à celle proposée pour expliquer comment Planet Nine – ou Planet Next, Planet X ou Giant Planet Five, pour ceux qui regarderont toujours Pluton en tant que neuvième planète de notre système solaire – aurait pu entrer et rester dans son orbite putative, un chemin hautement elliptique qui la maintient à des centaines d’UA du soleil.

« Ce que je pense vraiment rend le HD 106906 b unique, c’est que c’est la seule exoplanète que nous connaissons qui soit directement imagée, entourée d’un disque de débris, mal alignée par rapport à son système et largement séparée », a déclaré Nguyen. « C’est ce qui en fait le seul candidat que nous ayons trouvé jusqu’à présent dont l’orbite est analogue à l’hypothétique Planète Neuf. »

La nouvelle étude a été publiée en ligne cette semaine dans Le journal astronomique . Vous pouvez en lire une pré-impression gratuitement sur arXiv.org .