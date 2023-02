Chainsaw Man et Adventure Time réunis dans une nouvelle illustration

Un scénariste du dessin animé »Temps de l’aventure » vient de poster une nouvelle illustration de Princess Bubblegum en tant que Makima, de l’anime »Homme à la tronçonneuse ». L’art a été réalisé par Ian Jones Quarteyun animateur qui a supervisé les storyboards de la populaire série animée de Cartoon Networkqui a voulu rendre hommage à l’œuvre acclamée créée par Tatsuki Fujimoto.

Dans l’image, nous pouvons voir la princesse Bubblegum portant les vêtements et la coiffure de Makima, une jambe croisée sur l’autre et une chaîne en métal à la main, nous la voyons également assise sur Finn, qui lui sert de chaise de fortune.

« J’ai entendu dire que le créateur de Chainsaw Man est un fan d’Adventure Time. Et ça lui va si bien », a écrit Jones-Quartey dans sa légende. Fujimoto lui-même a déclaré qu’il s’était inspiré de séries et de films qu’il avait vus et qu’il aimait, confirmant que l’une de ces séries était « Adventure Time ».

De nombreux fans des deux séries ont trouvé des similitudes entre Makima et Princess Bubblegum, car les deux sont des femmes plus âgées qui parviennent à manipuler d’autres personnes pour obtenir ce qu’elles veulent. Même Denji et Finn sont amoureux d’eux, mais ils ne les utilisent que pour atteindre un objectif.

L’histoire de Chainsaw Man tourne autour de Denji, un garçon de 16 ans qui passe la plupart de ses journées à chasser des démons avec son meilleur ami Pochita pour rembourser la dette de son père décédé. Lorsque les yakuza tuent les deux, Pochita se sacrifie et devient le cœur de Denji, faisant ainsi de lui l’homme à la tronçonneuse.

Créé par Quartier Pendleton avec Larry Leichliter en tant que réalisateur, » Adventure Time » suit Finn l’humain et son frère adoptif Jake le chien qui a la capacité de s’étirer et de changer la forme de son corps. Ils se lancent tous les deux dans des aventures différentes, rencontrant de nombreuses créatures du Pays de Ooo.

»Adventure Time » est disponible sur HBO Maxtandis que »Chainsaw Man » peut être vu dans croustillant.