Resident Evil 8 – Géologue: trouvez 15 gemmes scintillantes et abattez-les (Guide)

Dans le jeu d’horreur de Capcom Resident Evil 8 il y a de nombreux Défisque vous pouvez gérer comme une récompense précieuse AP pour obtenir avec qui tu suis Boutique de bonus peut soumissionner pour diverses reconnaissances, telles que Art conceptuel, Nouveau armes, Variantes avec munitions infinies et beaucoup plus. Il y a donc une bonne raison de mener à bien les missions.

Un tel défi porte le nom géologue et demandes de vous 15 pierres précieuses scintillantes Tirez du plafond et d’autres endroits. Si vous y parvenez, vous bénéficierez de taux de change supérieurs à la moyenne 10 000 AP. À titre de comparaison: même pour avoir tué le puissant Varcolag Alfa Si vous obtenez 10 000 CP, la collecte de quelques pierres précieuses n’est guère proportionnée.

Resident Evil 8 – Géologue: Comment trouver 15 pierres précieuses scintillantes et les abattre (solution)

Pour clarifier les faits, il faut d’abord dire que les pierres précieuses scintillantes mentionnées sont des trésors que vous pouvez acheter pour de l’argent. Concessionnaire Duke peut vendre. Duke apparaît dans le monde de « Resident Evil 8 » dans les endroits les plus inhabituels et est le seul port d’escale d’Ethan pour améliorer les armes, acheter des munitions et des objets de guérison et bien sûr l’homme dodu vous achètera toutes sortes de choses.

Habituellement, Duke peut être trouvé dans n’importe quelle zone, mais à un certain moment de l’histoire, il a également ouvert sa boutique par défaut dans le village, où vous devrez plus tard fabriquer le gobelet à partir des bouteilles. Les gemmes que vous pouvez vendre à Duke et qui font partie du Geologist Challenge sont Fragments de cristal, Viviants et Quartz jaune. Chacune de ces pierres est simplement faite par un paillettes blanches affiché.

Devriez-vous voir un tel scintillement et il est là sur le plafond, une poutre de toit ou d’autres endroits inaccessibles au-dessus de votre tête, leur tirer dessus avec le pistolet vers le bas puis les recueille. Chaque gemme collectée de cette manière compte pour le défi. Les pierres qui étaient déjà sur le terrain et qui ont seulement été collectées ne comptent pas et ne sont que celles Lei vaut le duc vous donne pour cela.

Resident Evil 8 – Géologue: gardez toujours les yeux ouverts

Si vous examinez des pièces dans Resident Evil 8, vous pouvez voir sur la cartesi vous y avez déjà trouvé tous les éléments pertinents ou si la recherche est toujours en cours. S’il vous manque un objet et que vous ne pouvez tout simplement pas le trouver, dans la plupart des cas, il s’agit d’un bijou. Ensuite, assurez-vous de regarder le plafond et de rechercher les paillettes révélatrices.

Si vous ne parvenez pas à trouver tous les objets dans les pièces, jetez un œil à notre vaste solution complèteoù nous avons le plus important pour chaque section Objets trouvés comment les pierres précieuses ont été répertoriées et vous indiquer où les trouver.

Mais il y a aussi des pierres précieuses à trouver à l’extérieur de ces pièces, par exemple dans les sections forestières et d’autres zones entre deux zones. Par conséquent, gardez toujours les yeux ouverts, aussi et surtout lorsque vous ne pouvez pas voir sur la carte si vous avez déjà trouvé tous les objets à collectionner.

Briller : Faites attention aux paillettes à l’intérieur et à l’extérieur, principalement au plafond et dans des endroits similaires inaccessibles.

: Faites attention aux paillettes à l’intérieur et à l’extérieur, principalement au plafond et dans des endroits similaires inaccessibles. Armes à feu : Seules les gemmes que vous avez dû abattre vous-même sont valables pour ce défi.

: Seules les gemmes que vous avez dû abattre vous-même sont valables pour ce défi. Duc : Vend les gemmes au revendeur Duke pour recevoir des lei. Vous n’avez donc pas à collecter le trésor pour réussir.

: Vend les gemmes au revendeur Duke pour recevoir des lei. Vous n’avez donc pas à collecter le trésor pour réussir. Assez pour tout le monde : Vous pouvez trouver 15 pierres précieuses scintillantes accrochées au plafond lors de la première partie

: Vous pouvez trouver 15 pierres précieuses scintillantes accrochées au plafond lors de la première partie Deuxième essai: Vous n’êtes pas obligé de trouver les joyaux scintillants pour le géologue en une seule fois. Si vous en manquez à la fin du jeu, il vous suffit de récupérer le reste du jeu Nouveau jeu Plus.

Resident Evil 8 – Géologue: plus qu’assez de gemmes pour tout le monde

Il est tout à fait possible de cocher ce défi de votre liste lors de la première partie de Resident Evil 8. Il y a certainement beaucoup de pierres précieuses scintillantes suspendues au plafond. Seule dans la grotte de cristal à la fin de l’ancien forteresseoù tu Urias doit pouvoir vaincre six de ces gemmes être tiré du plafond. Tant que vous êtes attentif dans le reste du jeu, ce défi n’est pas un problème.

Si vous ne parvenez toujours pas à terminer le défi géologue du premier coup, il n’y a aucune raison de baisser la tête. Les prérequis ne sont pas limités à une seule exécution. Prise de vue Nouveau jeu Plus Continuez simplement sur les gemmes scintillantes, et vous devriez bientôt pouvoir appeler les 10 000 AP les vôtres.