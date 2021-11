Halo : regardez la première bande-annonce de leur série télévisée très attendue

Après avoir été initialement annoncée comme une production du réseau Showtime, la série télévisée attendue inspirée de la saga « Halo » arrivera en exclusivité sur le service de streaming Paramount +, présentant aujourd’hui un premier aperçu de l’apparition de Master Chief, un personnage qui sera sera joué par Pablo Schreiber, en plus d’annoncer sa première fenêtre en 2022.

La série présente également une distribution comprenant des noms tels que Natascha McElhone dans le rôle du Dr Catherine Halsey, Yerin Ha dans le rôle de Quan Ah, Bokeem Woodbine dans le rôle de Soren-066, Danny Sapani dans le rôle du capitaine Jacob Keyes, Bentley Kalu dans le rôle de Vannal. -134, Charlie Murphy dans le rôle de Makee parmi beaucoup d’autres, écrits par Steven Kane (The Last Ship) et Kyle Killen (Awake).

« Halo » a réussi à se positionner comme l’une des franchises les plus réussies parmi les consoles Xbox exclusives, dont les livraisons dans la saga principale et ses retombées ont réussi à vendre environ 82 millions d’exemplaires dans le monde, en comptant les romans, les bandes dessinées et même musique inspirée de son univers narratif.

L’histoire de « Halo » se concentre principalement sur la guerre entre l’humanité et une race d’extraterrestres connue sous le nom de « The Covenant », qui se déroule au 26ème siècle. Master Chief John-117 est l’un des super soldats les plus en vue de son équipe, menant la mission de détruire une série de structures qui menacent l’existence même de la galaxie.

Pablo Schriber, frère de l’acteur Liev Schreiber, a une longue histoire d’acteur au cinéma et à la télévision, mettant en évidence son travail dans le drame policier à succès de HBO « The Wire » et ayant des apparitions récurrentes dans certains projets du cinéaste Michael Bay, parmi lesquels » Den of Thieves » et « 13 heures ».

La série Paramount +, qui comprendra neuf épisodes dans sa première saison, est le dernier effort pour amener la franchise à l’action, après que le cinéaste Neil Blomkamp ait tenté de la porter au grand écran en 2005, un projet qui a finalement été abandonné. par le directeur.