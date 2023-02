Fin expliquée de « La première fois »: quel est le secret d’Eva et qu’est-il arrivé à Camilo

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Réalisé par Dago García et Mateo Stivelberg, «La première fois » c’est une Série Netflix colombienne qui se déroule dans les années 70 et suit l’histoire d’amour de deux adolescents, Eva et Camilo. La première est une jeune femme mystérieuse et elle répondrait qu’elle est venue révolutionner l’école de district pour garçons José María Root.

Pendant ce temps, Camilo est un garçon timide sans expérience sentimentale qui tombe amoureux de la première fille qu’il emmène à son école et tente de la séduire. Quand un secret pourrait les séparer à jamais, elle lutte pour ne pas perdre ce qui pourrait être son premier et grand amour.

Lors des premiers épisodes de « La première fois”, Eva demande à tous ses camarades de classe de suivre ses idées et ses plans, de l’accompagner au cinéma, de fumer et même de rejoindre le cours de tricot nouvellement ouvert. En fait, presque tous parce que Salcedo n’aime pas les nouvelles parce qu’elles défient son autorité et le déplacent en tant que chef du groupe.

Salcedo est le seul à ne pas aimer Eva dans la série colombienne « The First Time » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA PREMIÈRE FOIS » ?

En raison des intrigues de Salcedo, le groupe d’étudiants décide de suivre Eva après l’école pour découvrir son secret. Ne trouvant aucune preuve confirmant que son partenaire se livre à la prostitution, Camilo décide de demander directement. Pour leur donner une leçon, Eva joue le jeu et parvient à les embarrasser.

Lorsqu’ils découvrent qu’Eva pourrait quitter l’école, les garçons élaborent un plan pour la faire rester. Bien que le protagoniste de la série netflix ne part pas, elle et Camilo sont expulsés un temps pour un projet clandestin du groupe.

Comme les autres, Camilo tente de se rapprocher d’Eva et semble avoir une chance avec elle, cependant, la mystérieuse jeune femme finit par lui briser le cœur. Déçu, il décide de chercher du réconfort auprès de Luisa, la sœur de Salcedo, mais après un court laps de temps, il met fin à cette farce.

Après plusieurs tentatives, Camilo trouve la clé du cœur d’Eva lorsqu’il montre jusqu’où il ira pour la protéger. Ils commencent une relation amoureuse mais les choses se compliquent lorsque le secret de la jeune femme éclate et menace de les séparer.

Camilo gagne le cœur d’Eva dans la série colombienne « The First Time » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA PREMIÈRE FOIS » ?

Quel est le secret d’Ève ?

Bien qu’Eva ait inventé une histoire familiale complètement différente, elle est en fait la fille de Jorge Eduardo Samper, un homme d’affaires colombien arrêté pour blanchiment d’argent à grande échelle en Espagne. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la jeune femme a préféré être appelée par son prénom et non par son nom de famille.

Lorsque Jorge est arrêté, Eva s’échappe pour l’empêcher de l’envoyer vivre chez sa tante aux États-Unis. Bien sûr, Camilo ne veut pas la perdre, alors il l’aide à se cacher. Ils se réfugient d’abord dans l’une des luxueuses maisons de leur père.

Cependant, une erreur attire la police et les jeunes amants n’ont d’autre choix que de chercher asile dans les maisons de chacun de leurs compagnons. Tout va bien jusqu’à ce que la mère de Salcedo le découvre et appelle la police.

La première saison de « The First Time » se termine avec Eva expulsée sans pouvoir dire au revoir à Camilo, qui prévoit de chercher à se rendre aux États-Unis pour retrouver sa bien-aimée. Cependant, alors qu’il cherche des informations, il reçoit un appel de Luisa, qui lui dit qu’elle pourrait être enceinte. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison de la série colombienne Netflix ?