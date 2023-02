Aurez-vous la saison 5 sur Netflix ?

in

Netflix

C’est ce que les dirigeants ont dit à propos d’une cinquième saison de toi sur Netflix.

©IMDBPenn Badgley a réalisé l’un des épisodes de la saison 4 de You

Il y a des jours Penn Badgleyle protagoniste de séries comme une fille bavardeen plus de toia expliqué comment Blake Lively l’avait sauvé de la toxicomanie et l’acteur a également mentionné s’il y aura une cinquième saison de la série sur Netflix.

Il n’est pas étonnant que cela génère des intrigues, car malgré le succès de certaines de ses productions, le géant du streaming a décidé d’annuler des projets comme Cobra Kaïen plus de retirer de son catalogue des séries à succès mais pas originales, comme cela s’est produit récemment avec Pose.

Lors d’un entretien avec Variété, Sarah Schechter, productrice exécutive de la série, a révélé que le plan est que toi avoir une saison 5 et que ce soit celle qui termine l’histoire de Joe: »Nous avons toujours eu un plan de cinq saisons pour le spectacle.« .

A propos, Penn Badgley dit qu’elle sait comment l’histoire de Joe se terminera, mais n’a donné aucun détail sur ce que pourrait être la fin de son personnage. Ce qu’il a partagé est son expérience de réalisateur dans la quatrième saisondont la deuxième partie sera présentée en première le 9 mars et dans lequel Badgley a réalisé l’avant-dernier épisode intitulé « Elle n’est pas là« .

Bien qu’il ait adoré l’expérience, Il a dit qu’il ne répéterait pas la réalisation et le jeu dans une éventuelle cinquième saison Bien « c’était vraiment sympa, mais extrême et insoutenable. Et si ma famille avait été là, je n’aurais pas eu de temps pour eux. ».

