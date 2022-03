Une femme répond aux blagues de son beau-père sur son passé de travailleuse du sexe

Le travail du sexe est aussi vieux que l’humanité et, si l’on se fie à l’histoire, il n’ira nulle part de si tôt. En termes simples, les travailleuses du sexe reçoivent beaucoup de critiques et d’irrespect qu’elles ne méritent vraiment pas.

Alors que la société américaine continue de faire face à des problèmes sociaux profonds, comme le traitement des travailleuses du sexe, une famille voit son insensibilité rejetée au visage, selon un utilisateur de Reddit.

Une femme demande si elle a tort d’avoir embarrassé son beau-père après qu’il ait faussement insinué qu’elle avait couché avec lui.

L’utilisateur de Reddit u/Exciting_Stick_2674 a récemment publié un message sur le subreddit r/AmItheAsshole, lui demandant si elle avait tort à la suite d’un incident avec la famille de son fiancé.

L’affiche originale (OP) explique dans le message qu’elle était auparavant une escorte, en disant : « J’ai (27F) utilisé pour être une »escorte » (h–ker) de 18 à 23 ans, je ne suis pas fier de ça mais je m’en fous aussi parce que j’ai fait ce que j’avais à faire pour continuer à étudier et un toit au-dessus de ma tête.

La femme poursuit en expliquant qu’elle a rencontré son fiancé à cette époque, bien qu’il n’ait jamais été l’un de ses clients. Deux ans après avoir cessé de se prostituer, la femme s’est retrouvée avec son fiancé et sa famille n’a pas toujours été très bien élevée.

Le beau-frère du PO a essayé une fois d’exposer son passé de travailleuse du sexe à son fiancé… même s’il le savait déjà.

La femme a décrit la rencontre gênante en disant: « Nous avons commencé à sortir ensemble quand j’avais 25 ans et trois ou quatre mois après que son BIL m’a » exposé « (aucune idée de comment il l’a découvert) parce qu’il n’y a aucun moyen que mon fiancé le sache et donc nous avons dû dire la vérité devant toute sa famille. Oui, j’ai fait ça. Oui, il sait. Oui, il s’en fiche. C’était il y a 2 ans (à l’époque), on s’en est remis.

Selon la femme, les incidences ont continué à surgir ici et là, au cours des deux années depuis qu’elle a été « exposée ».

Le PO a tout enduré, des yeux de côté aux accusations carrément sans fondement selon lesquelles l’enfant dont elle était enceinte n’était pas celui de son fiancé.

Le beau-père du fiancé a plaisanté en disant que le bébé du PO aurait pu appartenir à n’importe lequel des hommes de la famille, y compris lui.

L’OP, fiancée depuis un an et enceinte de 5 mois, a répondu de manière très intelligente. La femme a simplement demandé au père de son fiancé d’expliquer la blague, feignant l’ignorance.

Selon la femme, tout en discutant d’une tache de naissance qui courait dans la famille l’interaction s’est déroulée comme suit, « … puis il a dit ‘Mais comment pouvons-nous savoir de qui il l’a obtenu ? ça peut aussi bien venir de moi, de mon garçon ou de mes frères et lui et ses frères se sont mis à rire. »

« Mon fiancé s’est mis en colère et avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit, j’ai dit ‘Je ne comprends pas’… »

Le voile de l’insinuation levé, le beau-père peine à s’expliquer. Le PO dit ensuite que la conversation s’est retournée contre le beau-père, « … c’est arrivé au point que certains de ses amis ont dit ‘hé, ce n’est pas drôle’ alors il s’est excusé et est parti. »

Maintenant, avec des membres de la famille disant au PO de s’excuser d’avoir embarrassé le père de son fiancé, le PO s’est tourné vers Reddit pour demander le jugement d’étrangers.

Les redditors sont résolument dans le camp des femmes.

La grande majorité des commentateurs sont dégoûtés des actions du beau-père et ont exprimé leur soutien à la femme.

