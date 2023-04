Oui les amis, l’IA peut faire des publicités… Le problème c’est que pour l’instant elles font un peu peur !

Jamais une pizzeria n’a été aussi horrible.

Les nouveaux outils avec intelligences artificielles conversationnelles ou génératrices d’images nous ont étonnés ces derniers mois, notamment en raison d’une évolution fulgurante qui nous a montré, par exemple avec ChatGPT-4, d’énormes possibilités qui, cependant, ils doivent encore s’amélioreravant au moins cet avenir que Google nous anticipe en fusionnant ses divisions IA pour « promouvoir l’une des plus grandes transformations sociales, économiques et scientifiques de l’histoire ».

Sans surprise, les propres employés de Google disent que Bard est pour l’instant « pire qu’inutile »tandis que dans le cas des générateurs d’images le truc, c’est d’obtenir ces outils basés sur l’apprentissage en profondeur pour s’occuper des détails de certaines créations certainement glaçantes à cause d’un excès de doigts ou de dents, faute d’en avoir ou parce que les gestes générés ne sont pas naturels.

C’est peut-être le cas de d’abord taches publicité générée à cent pour cent avec l’intelligence artificielledont le protagoniste est quelque chose que nous aimons (presque) tous, comme les pizzas, bien qu’en réalité l’annonce ne convaincra presque personne car elle est vraiment dérangeante.

Comme vous le verrez, les expressions sont effrayanteset bien que la plupart des images générées rendent bien compte qu’il s’agit d’une publicité pour des pizzas, la vérité est que le résultat effraie plus que convainc acheter dans ‘Pepperoni Hug Spot’:

Pizza générée par l’IA Les outils utilisés: -Script : GPT4

– Images : mi-journée

– Clips vidéo : Runway Gen2

– V.O. : Eleven Labs

– Musique : Musique SOUNDRAW AI

— Massimo (@Rainmaker1973) 26 avril 2023

Donc, C’est vrai qu’avec l’IA on peut faire beaucoup de chosesainsi que le fait que ces outils pourront transformer en profondeur nos sociétés, bien que pour l’instant ils doivent s’améliorer un peu plus pour obtenir des résultats beaucoup plus acceptables.

Et enfin, pour les esprits les plus agitésvous aurez vu dans le tweeter du créateur (@Rainmaker1973) que vous avez utilisé GPT-4 pour le scénario, à mi-parcours pour les photos, Piste Gen2 pour les clips vidéo, Onze laboratoires générer la voix SOUNDRAW AI Musique pour la musique et Adobe After Effects pour assembler et modifier l’intégralité de l’annonce.

