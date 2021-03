Star Wars de Colin Trevorrow: le scénario sera publié sous forme de bande dessinée

Il n’a pas fallu longtemps après la première de « The Rise of Skywalker » pour que les fans de la saga commencent à exprimer leur mécontentement avec la conclusion de la suite de la trilogie « Star Wars ». Contrairement à « The Last Jedi », il semblait que c’était un consensus général sur le fait que la fin du voyage de Rey ne répondait pas aux attentes.

Dans les mois suivants, certains détails sur un script ont commencé à circuler sur le Web qui Colin Trevorrow avait écrit pour la neuvième tranche, puisqu’il avait été initialement choisi pour son achèvement avant d’être changé à la dernière minute par JJ Abrams.

Avec la collaboration avec Derek Connoly, Trevorrow avait construit une histoire appelée « Duel des destins». S’il est clair que ce récit ne verra jamais le jour à travers les canaux officiels de la franchise, un fan passionné a mis tous ses efforts dans un projet qui consiste à adapter cette histoire dans un format bande dessinée, déjà en ligne.

À travers de IGN, l’artiste Andrew Winegarner a annoncé avoir réussi à terminer cette adaptation, en publiant les six premiers des sept numéros entièrement gratuits, ces derniers étant toujours en attente d’achèvement. «J’étais ravi que ‘Duel des destins‘ de Colin Trevorrow Oui Derek Connolly a été divulgué, à la fois le script et l’art de pré-production incroyable, que j’ai incorporé dans mon adaptation », dit-il.

« Après l’avoir lu, je peux dire que j’ai beaucoup plus apprécié l’histoire que ‘Montée de Skywalker ‘. C’est une pièce tellement intéressante dans la mythologie de Guerres des étoiles. Ce n’est pas du canon et même si ce n’est pas de la fan fiction, puisque c’était l’épisode neuf à tourner pendant un an ».

Le projet était en développement de décembre 2016 à septembre 2017. Trevorrow abandonnerait la bande après l’intervention constante de l’étude, qui croyait devoir «réparer» quoi »Le dernier jedi»Établi dans le canon.

Parmi les différences majeures avec la neuvième tranche officielle, « Duel des destins« Présente que roi il a construit son sabre avec son bâton, seulement il serait bleu et à double tranchant. Les chevalliers Ren avoir une présence dans l’histoire, l’empereur Palpatine Apparaît uniquement sous forme d’hologramme, une romance est présentée entre Poe Oui roi et le fantôme de la force de Dark Vador organise un duel contre Kylo ren.