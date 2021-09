Résumé des critiques de No Time To Die : performance finale épique ou ne vaut-elle pas le battage médiatique ?

Le cinquième et dernier film de James Bond de Daniel Craig est enfin arrivé dans les cinémas et en général, il a été bien accueilli par la critique. Bien sûr, il y en aura toujours un ou deux qui iront à contre-courant et diront que c’est « décevant ».

Le dernier opus de 007 a été produit par Cary Joji Fukunaga, qui a d’abord été reconnu pour son film de 2009 Sombre et l’adaptation de 2011 de Jane Eyre.

Daniel Craig est l’acteur de James Bond le plus ancien en termes de durée, ayant passé 15 ans dans le rôle et joué dans cinq films de Bond (voici comment les regarder dans l’ordre). Mais par le nombre de films, Roger Moore est considéré comme le Bond le plus ancien avec sept titres de la franchise à son actif.

Il y a des éloges partout pour le « film d’action fracassant » de Fukunaga (L’indépendant) et dans l’ensemble, la performance finale de Craig dans le rôle a été applaudie, à quelques exceptions près.

Daniel Craig joue le rôle de James Bond dans « Pas le temps de mourir ». (Crédit : PA)

« Décevant et étrangement anti-climatique » – The Independent

« Pour tous les retards, les rumeurs autour [film director] Le départ de Danny Boyle, les mois passés à préparer le dernier adieu de Daniel Craig dans le rôle, ce qui est le plus décevant dans le film, c’est à quel point tout cela est étrangement anti-climatique », a déclaré Les indépendants Chrissie Loughrey.

‘Surprenant, exotiquement conscient de soi, drôle et confiant’ – The Guardian

*****

« Pas le temps de mourir est surprenante, exotiquement consciente de soi, drôle et confiante, et peut-être surtout qu’elle est grande : grande action, grands rires, grandes cascades », écrit Le gardien‘s Peter Bradshaw dans sa critique cinq étoiles élogieuse du 25e film de Bond.

« Le dernier film de Craig en tant que diva du renseignement britannique est un barnstormer épique, avec le scénario de Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge livrant du pathos, du drame, de la comédie de camp (Bond appellera M « chérie » dans les moments de tension), déchirement, horreur macabre et action à l’ancienne outrageusement stupide dans un film qui rappelle le monde du Dr No sur son île. »

« Extravagant, satisfaisant et émouvant » – The Telegraph

*****

Le télégraphede Robbie Collin écrit le livre de Cary Joji Fukunaga Pas le temps de mourir est un « dernier chapitre extrêmement satisfaisant et aux proportions démesurées de l’ère Craig », soulignant l’ironie selon laquelle le film qui, espérons-le, sauve le cinéma après la pandémie comprend un virus artificiel qui menace de submerger le monde.

Collin poursuit en disant que la séquence d’action, les gadgets et l’humour doivent tous être loués.

« Nous vous attendions, M. Bond, depuis un certain temps – et quelle joie et quel soulagement de vous retrouver », conclut-il.

« Craig offre le meilleur de 007 pour terminer son service en beauté » – The Times

*****

« C’est mieux que bien. C’est magnifique. Après une entrée d’ouverture époustouflante (Casino Royale) et trois épisodes médiocres d’inanité sur l’eau, un Daniel Craig Bond a finalement tenu sa promesse », écrit Les temps‘Kevin Maher.

Cette promesse, comme Les temps rapporté plus tôt dans le mois précédant la sortie du film, Craig « s’efforce de devenir l’acteur le plus lucratif pour remplir le rôle depuis que Sean Connery a interprété Bond pour la première fois au cinéma en 1962 ». Et ça, il l’a fait. Daniel Craig était l’un des acteurs les mieux payés au monde avant la sortie de Pas le temps de mourir, et la dernière sortie ne fera qu’augmenter encore son solde bancaire.

« Travailler trop dur » – CNN

Outre-Atlantique, le public américain devra attendre le 8 octobre pour voir Pas le temps de mourir. Mais les informer de ce qui va arriver est CNN‘s Brian Lowry, qui décrit la dernière entreprise de Bond comme « une grande épopée gonflée dans le sens de la longueur qui comprend les cloches et les sifflets souhaités » ( NTTD est le plus long film de Bond avec une durée de deux heures et 45 minutes).

« En termes d’agrafes de Bond, le film propose des poursuites et des séquences d’action impressionnantes, avec Ana de Armas (Craig’s Couteaux sortis co-vedette) ajoutant une autre dose d’autonomisation des femmes lors d’une mission qui emmène Bond à Cuba », a déclaré Lowry.

« Toujours, Pas le temps de mourir J’ai l’impression qu’il travaille trop dur pour offrir à Craig un envoi digne de tout le battage médiatique qui y est associé – un excès qui pourrait se résumer simplement, finalement, en prenant trop de temps pour atteindre l’arrivée », ajoute-t-il.

‘Coche toutes les cases’ – Empire Online

****

Empire en ligneJohn Nugent a donné quatre étoiles au dernier film de James Bond de Craig.

« C’est un film de Bond qui coche consciencieusement toutes les cases – mais brillamment, ne ressemble souvent pas du tout à un film de Bond », a déclaré Nugent.

À propos de la performance de Craig, Nugent a noté: « Sa performance – qui a toujours été riche en contradictions, le sourire playboy contrastant avec une agitation intérieure stoïque – est la plus intéressante qu’elle ait jamais été dans ce film.

« Ce Bond est plus passionné, plus impulsif, plus sensible et – osons le dire – plus romantique, insufflant de nouvelles dimensions remarquables à un personnage vieux de plusieurs décennies.

« Pour un 007 qui s’est efforcé d’amener l’humanité à un héros plus grand que nature, c’est une fin appropriée à l’ère Craig », ajoute-t-il.