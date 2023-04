L’actualité du Star Wars Day en Amérique Latine : IMPERDIBLE

Disney+

La semaine prochaine, le Star Wars Day est célébré dans le monde entier et nous vous raconterons l’actualité de cet événement très spécial en Amérique latine. Attentif!

©Disney+Journée de la guerre des étoiles

Le jeudi 4 mai, le Journée de la guerre des étoiles, une date choisie par le fandom pour honorer leur saga préférée. Cette tradition connecte les gens du monde entier avec des événements, des premières de nouveaux contenus, des lancements de produits et plus encore. Il provient de l’expression Que la force soit avec toi qui, dans son association phonétique, a donné naissance au message Que le 4 soit avec vous. En espagnol signifie Que la force t’accompagne. OhDisney+ a des surprises pour l’Amérique latine !

La plate-forme présentera la nouvelle série Star Wars : les aventures des jeunes Jedila première série animée de Guerres des étoiles pour les enfants d’âge préscolaire, qui initie les plus petits à cette saga passionnante. Il suit un groupe de jeunes Jedi alors qu’ils étudient les voies de la Force, explorent la Galaxie, aident les citoyens et les créatures dans l’adversité.

Un événement pour les fans de Star Wars

Disney+ a réservé une autre place dans sa grille de contenu avec Star Wars : Visionsqui présentera neuf courts métrages de neuf studios du monde entier dans lesquels des styles d’animation uniques de divers pays et cultures peuvent être observés, révélant la vision de chaque cinéaste de la galaxie de Guerres des étoiles avec une amplitude jamais vue à ce jour dans la franchise imaginée par George Lucas.

D’autre part, les fans pourront également accéder aux trois saisons complètes de Le Mandalorienla série originale d’action en direct de lucasfilm qui suit Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu alors qu’ils voyagent à travers la galaxie, à l’époque après la chute de l’Empire Galactique. Non seulement cela, le service de streaming de La maison de la souris Il a à disposition tous les films de la franchise et des séries télévisées sortis jusqu’à présent sur la plateforme, tels que Andor et Obi Wan Kenobi.

Les fêtes pour Journée de la guerre des étoiles s’étendent également aux comptes officiels dans les réseaux sociaux de Guerres des étoiles et Disney en Amérique latine, où il y aura du contenu surprise et des messages allusifs. Les fans pourront rejoindre les célébrations en utilisant les hashtags #MayThe4thBeWithYou et #StarWarsDay. D’autre part Disney Channel et Disney Junior se joindront à la célébration avec une programmation spéciale tout au long de la journée.

