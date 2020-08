Cette Game Boy est en fait une Wii portable – le travail d’un YouTuber

L’art de recycler les vieilles consoles à l’intérieur boîtiers plus compacts et même portables a maintenant de nombreuses années derrière elle, mais celle créée par YouTuber GinfgerOfMods pourrait être l’une des œuvres les plus élégantes et les plus intéressantes en ce sens. Le jeune homme a en effet réussi à compresser une console Nintendo Wii entière dans le corps d’un gadget portable, qui rappelle d’ailleurs l’apparition d’une autre célèbre console Nintendo, la Game Boy Color. Le résultat n’a pas été baptisé pour rien Couleur WiiBoy, et est un véritable bijou dédié aux fans de jeux vidéo de la maison japonaise.

Contrairement à d’autres projets similaires, WiiBoy Color n’est pas basé sur un processeur moderne avec un logiciel conçu pour simuler le comportement de l’ancienne Wii, mais les puces d’origine du glorieux consul. GingerOfMods a cassé la carte mère pour cela le remonter sur plusieurs niveaux et les faire occuper une plus petite surface; il a ensuite utilisé des pièces de rechange du Switch plus moderne pour réaliser les commandes; a recyclé un écran LCD pour créer un écran intégré au corps et enfin conçu et imprimé en 3D le boîtier de tous les composants.

Le résultat est une console portable qui ressemble à une Game Boy Color, sans la disposition et le nombre de touches et pour le coque complètement blanche rappelle l’esthétique de la console Wii. Incroyablement, le gadget a également taille comparable avec ceux de l’ordinateur portable préhistorique de Nintendo; l’épaisseur est plus grande et les deux boutons arrière de la manette Wii classique émergent à l’arrière, mais sinon WiiBoy Color est un peu plus grand que le Game Boy dont il s’inspire.

Le fonctionnement est alors identique à celui de la Wii: les jeux fonctionnent exactement de la même manière, même s’ils doivent être chargés dans la mémoire interne et non à partir d’un lecteur optique. On ferme le cercle Sortie audio jack 3,5 mm pour un casque audio à un ventilateur pour garder les composants ventilés. En fait, la Wii n’est pas une console conçue pour être portable: ses puces chauffent et consomment, c’est pourquoi les batteries volumineuses utilisées par GinerOfMods pour alimenter son appareil hybride durent encore un maximum de 3 heures. Le port USB branché sur le circuit vous permet de connecter une batterie supplémentaire au pack, mais au final, le gadget est moins portable que ce que l’apparence pourrait vous laisser croire.

Le vrai problème, cependant, en est un autre: on ne sait pas combien ils peuvent raisonnablement mettre la main sur WiiBoy Color ainsi que sur le propriétaire et son cercle de connaissances. Beaucoup sur les réseaux sociaux demandent à GingerOfMods de créer un gadget similaire pour eux, mais pour l’obtenir, vous devrez probablement présenter votre ancienne console à partir de laquelle commencer.