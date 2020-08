Consultez la liste préliminaire des candidats aux World Car Awards 2021

World Car Awards. Le prix automobile le plus important au monde est déjà en route. La liste préliminaire des candidats pour World Car Awards 2021 a déjà été publié et dans les mois à venir, plus de 90 journalistes des principales publications de la spécialité dans le monde, distingueront ceux qui se démarquent dans les différentes catégories.

Représentant le marché portugais, pour la 4e année consécutive, les World Car Awards (WCA) incluront Guilherme Costa, directeur et co-fondateur de Razão Automóvel. Guilherme Costa, cette année, en plus des fonctions de juré, il assume également le poste de conseiller officiel de la WCA.

Cette liste préliminaire peut changer jusqu’au 1er décembre, date à laquelle une réévaluation de tous les modèles sera faite, afin de vérifier s’ils remplissent les hypothèses d’éligibilité WCA. Les gagnants seront annoncés le 31 mars au New York Motor Show.

Voiture mondiale de l’année 2021

World Luxury Car 2021 (WORLD LUXURY CAR)

Ville mondiale de l’année 2021 (WORLD URBAN CAR)

Championnat du monde sportif de l’année 2021 (WORLD PERFORMANCE CAR)

CONCEPTION DE VOITURE MONDIALE DE L’ANNÉE

Toutes les voitures nominées dans les différentes catégories sont automatiquement nominées pour le prix World Design of the Year 2021.

Si vous voulez en savoir plus sur les World Car Awards, consultez le site Web worldcarawards.com.

