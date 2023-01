Cette émission des années 90 fait ses débuts sur Netflix, révélant comment l’absence de Hyde est traitée

Les fans se sont demandé si et comment la nouvelle émission remédierait à l’absence de l’hyde de Danny Masterson, et cela a maintenant été révélé.

Avertissement : Cette histoire contient des spoilers mineurs pour That ’90s Show.





Netflix est officiellement lancé Ce spectacle des années 90une suite officielle de la sitcom à succès Ce spectacle des années 70 (qui ignore également commodément les retombées de courte durée Ce spectacle des années 80). Dans la série, de nombreux membres de la distribution originale reviennent, y compris la plupart des acteurs principaux qui ont joué les personnages adolescents de la série dans Ce spectacle des années 70. Mais remarquablement absent est Steven Hyde, joué par Danny Masterson dans l’émission originale.

Nous savions avant la première de l’émission que Hyde ne ferait pas partie de Ce spectacle des années 90. En effet, Masterson a été accusé de plusieurs chefs de viol en 2020, et bien que son procès se soit terminé par un jury suspendu en décembre, un nouveau procès a été ordonné pour mars 2023. La gravité des allégations a tenu Masterson à l’écart pendant Ce spectacle des années 90 dès le début, ce qui a conduit à des spéculations sur la manière dont l’absence de Hyde serait reconnue.

Alors, qu’arrive-t-il à Hyde ? Va-t-il en prison ou est-il révélé qu’il a dû quitter la Terre pour sa planète natale, mourant en cours de route ? Rien de tel ne se produit, car l’absence de Hyde n’est pas du tout abordée. Aucun des personnages ne fait aucune mention de Hyde, ce qui laisse un mystère quant à ce qui est arrivé au personnage. L’ex-femme de Bob, Midge, et la sœur d’Eric, Laurie, interprétées respectivement par les défunts acteurs Tanya Roberts et Lisa Robin Kelly, ne sont pas non plus mentionnées.





Le personnage de Danny Masterson a eu une fin dans le ranch

Alors que Masterson n’a été inculpé qu’en 2020, les accusations portées contre lui ont été révélées en 2017. À l’époque, il jouait aux côtés d’Ashton Kutcher dans la série Netflix. Le ranch, et à la lumière des allégations, il a été renvoyé de l’émission. Il a été révélé dans la série que son personnage avait apparemment été tué à la suite d’un accident de moto. À ce moment-là, Masterson a publié une déclaration affirmant qu’il était innocent et notant sa déception face au tir.

« Depuis le premier jour, j’ai nié les allégations scandaleuses contre moi. Les forces de l’ordre ont enquêté sur ces allégations il y a plus de 15 ans et les ont jugées sans fondement », a noté en partie la déclaration de Masterson, via People. « Dans ce pays, vous êtes présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Cependant, dans le climat actuel, il semble que vous soyez présumé coupable au moment où vous êtes accusé. Je comprends et j’ai hâte de laver mon nom une fois pour toutes. »

Vous pouvez diffuser Ce spectacle des années 90 sur Netflix.