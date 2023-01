Jason Momoa aborde l’avenir en tant qu’Aquaman au milieu d’un nouveau leadership aux studios DC

L’avenir de la DCU n’est pas tout à fait clair pour le moment avec les chefs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, qui planifient les projets de la prochaine décennie, et pour les fans, bon nombre de leurs super-héros préférés sont actuellement dans les limbes. Il a été clairement indiqué que certains projets de DC ont été carrément annulés, ce qui, de manière controversée, inclut la fin du retour d’Henry Cavill en tant que Superman. En attendant, il y a d’autres Ligue des Justiciers personnages, comme Jason Momoa‘s Aquaman, où il est difficile de dire si nous les reverrons ou non.





Ces derniers mois, Momoa a taquiné qu’un de ses projets de rêve deviendrait réalité grâce à Gunn et Safran. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles il aurait été choisi comme Lobo pour un film ou une série se déroulant dans la DCU. Si tel est effectivement le cas, cela pourrait également signifier que Momoa est terminé en tant qu’Aquaman, terminant peut-être sa course avec ce rôle avec la suite à venir. Aquaman et le royaume perdu. Ces rumeurs ont été alimentées après que Momoa a récemment taquiné des nouvelles passionnantes qui seront bientôt annoncées après une réunion avec Warner Bros. et DC Studios.

Maintenant, l’acteur cherche à clarifier un peu l’air avec le moulin à rumeurs qui se déchaîne. S’adressant à Variety, Momoa a fait des commentaires qui semblent suggérer qu’il n’en a pas fini avec Aquaman après tout, notant qu’il « sera toujours » ce personnage. Dans le même temps, il semble également taquiner davantage un éventuel casting en tant que Lobo, notant que rester dans le rôle d’Aquaman ne signifie pas qu’il ne peut pas jouer d’autres personnages également. Est-ce à dire que les deux Aquaman 3 et Lobo : le film avec Jason Momoa sont à l’horizon ?





Jason Momoa pourrait jouer à la fois Lobo et Aquaman

Dessin : BossLogic

Dans un nouveau chat avec La variété, Momoa a commenté sa rencontre. Il ne peut toujours pas donner de détails, mais il poursuit en taquinant qu’il y a « beaucoup de bonnes choses » en cours, suggérant qu’il pourrait avoir plusieurs bonnes nouvelles à partager plutôt qu’une seule grande annonce.

« C’était très, très merveilleux », explique Momoa. « Je suis dans la maison de Warner Bros., et ils aiment beaucoup de choses que je fais. Nous avons beaucoup de bonnes choses à venir. »

Sur les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le rôle, Momoa a ajouté : « Je serai toujours Aquaman », a ajouté Momoa. « Les rumeurs sont … Je serai toujours Aquaman. Personne ne vient là-bas et prend de la merde. Et puis, il pourrait y avoir d’autres personnages aussi. Je peux aussi jouer d’autres choses. Je peux être drôle et sauvage et charmant, de temps en temps. »

Aquaman et le royaume perdu sortira dans les salles de cinéma le 25 décembre 2023, après plusieurs retards.