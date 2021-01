La mise à jour de Dead by Daylight va être énorme: nouveau HUD, nouvelles animations et récompense de rang

Les développeurs de Mort à la lumière du jour a récemment annoncé des nouvelles qui seront ajoutées au jeu avec la prochaine mise à jour. Le jeu d’horreur ne subit pas seulement un changement visuel, mais recevra également des ajustements et des innovations ludiques.

Grosse nouvelle mise à jour pour Dead by Daylight

Afin d’apporter un peu d’air frais dans « Dead by Daylight » et d’augmenter à nouveau le plaisir du jeu, un apparaîtra dans les prochaines semaines Mise à jour de mi-chapitrecela changera beaucoup de choses dans le jeu. Nous résumons pour vous les innovations les plus importantes.

Le nouveau HUD

L’un des changements les plus notables est probablement que réalignement optique du HUD. À cette fin, la mise en page a été entièrement revue et quelques éléments utiles ont été ajoutés:

Portraits de personnages : À partir de maintenant, vous aurez un aperçu plus détaillé du joueur qui joue quel personnage grâce aux images dans le coin supérieur gauche.

: À partir de maintenant, vous aurez un aperçu plus détaillé du joueur qui joue quel personnage grâce aux images dans le coin supérieur gauche. Compteur de crochet et progression : En plus des nouveaux portraits de personnages, vous pouvez désormais en trouver un Compteur de crochet . À partir de là, vous pouvez maintenant voir si et à quelle fréquence un coéquipier était déjà accroché au crochet. Désormais, les tueurs verront aussi les leurs Progression du crochet .

: En plus des nouveaux portraits de personnages, vous pouvez désormais en trouver un . À partir de là, vous pouvez maintenant voir un coéquipier était déjà accroché au crochet. Désormais, les tueurs verront aussi les leurs . Options de mise à l’échelle de l’interface utilisateur: Dans le menu sous Options, vous pouvez à l’avenir Taille du HUD optionnel augmenter ou diminuer.

Voici à quoi ressemblera le HUD à partir de maintenant. © Behaviour Interactive

Mise à jour du gameplay pour le clown

Avec la prochaine mise à jour de mi-chapitre pour « Dead by Daylight », le pitre avenir laissez jouer différemment et nouveaux modules complémentaires recevoir.

Parce que les développeurs exécutent le soi-disant Antidote après la pièce pour le tueur. C’est un nouvelle bouteille de litière, dont le gaz jaune est libéré avec un retard et quiconque entre en a un Bonus de vitesse de déplacement de 10% aussi bien que Guérir les effets de statut négatifs accordé – tant pour le tueur que pour les survivants.

Vitesse de rechargement réduite: Au cours de cela, les bouteilles de 5 réduit à 3 secondes. Lors du rechargement, le tueur reçoit enfin quatre bouteilles dans toute combinaison. Le tonique et les nouveaux antidotes ne doivent pas être rechargés séparément.

Nouvelles animations pour les survivants

Pour faire face au nouveaux graphismes pour résister, qui sera également élargie avec la mise à jour, les développeurs ont décidé en même temps pour des animations plus réalistes et plus fluides. La vitesse, l’accélération et le mouvement restent les mêmes, mais les nouvelles animations diffèrent optiquement:

Évaluation du matchmaking et récompenses de classement

Certains joueurs peuvent être particulièrement heureux du retour du Notes de matchmaking montez. Si les tests sont positifs, ils devraient enfin Récompenses de rang être introduits. Les rangs ne sont plus utilisés pour le matchmaking, mais uniquement comme récompense pour les joueurs engagés:

Chaque mois, tout le monde reçoit des points de sang en fonction du rang le plus élevé atteint. Après cela, le rang est réinitialisé à 20. © Behaviour Interactive

Récompenses séparées pour les tueurs et les survivants: Par exemple, avez-vous les deux rôles Rang 1 atteindre un total de 500 000 points de sang.

Autres ajustements

Il existe également d’autres innovations que vous pouvez lire plus en détail dans la mise à jour du développeur. Parmi eux se trouvent:

Minuterie à plaie profonde seront seulement Pendant 20 secondes être

seront seulement être Le fantôme devient invisible maintenant de près être reconnaissable

devient invisible maintenant être reconnaissable Ajustements d’opportunité en essayant de s’échapper Pièges trappeurs

en essayant de s’échapper Ajustements aux avantages comme: déviation Fixé Malédiction: Immortelle Iron Maiden Feuille ouverte Boom

comme:

Quand la nouvelle mise à jour de mi-chapitre sera-t-elle publiée? On ne sait pas encore exactement quand le patch DbD sera publié. Pour l’heure, la phase de test se déroulera sur les serveurs PTB, qui devrait débuter en début de semaine. Une sortie en janvier cependant, est envisagée.

Si vous souhaitez plonger dans la mêlée de «Dead by Daylight» après ces ajustements radicaux, vous pouvez le faire sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et même Xbox Series X / S. Une forme légèrement modifiée du jeu existe même depuis un certain temps Mobile disponible.