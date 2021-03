Cette bande-annonce de jeu de Sherlock Holmes: Chapitre un a plus de combat que d’indices

Nous ne savons pas pour vous, mais nous n’avons jamais pensé à Sherlock Holmes comme un tueur impitoyable. Le personnage célèbre a toujours frappé comme le type silencieux mais mortel, utilisant des mots pour se frayer un chemin au lieu d’armes à feu. Apparemment pas, cependant, si cette nouvelle bande-annonce de gameplay pour Sherlock Holmes: Chapter One est quelque chose à faire. Le détective tire plus d’ennemis qu’il ne découvre d’indices, le tout dans un monde ouvert que nous pourrons explorer pleinement à un moment donné plus tard cette année.

En plus d’un gameplay brut, deux minutes et demie de séquences présentent des cinématiques et la résolution d’indices en action. Nous sommes juste surpris par la quantité de combat que met en évidence la bande-annonce. Il y en avait une partie dans Sherlock Holmes: la fille du diable, mais ce suivi semble amener la fonctionnalité au niveau supérieur. Choses passionnantes? Potentiellement. Nous espérons juste que la mécanique du monde ouvert a bien fonctionné cette fois-ci.

Aimez-vous le look de Sherlock Holmes: Chapter One? Recherchez des indices dans les commentaires ci-dessous.