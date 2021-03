Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War sont tous deux dotés d’un double XP ce week-end

Si vous avez besoin d’augmenter votre niveau global, d’augmenter le Battle Pass de la saison en cours ou de classer une arme dans Call of Duty: Warzone ou Call of Duty: Black Ops Cold War, ce week-end à venir est certainement le moment de le faire. il. Les deux jeux offrent Double XP sur pratiquement tous les systèmes de progression qu’ils ont à offrir, vous donnant la possibilité de travailler pour déverrouiller cet accessoire d’arme insaisissable ou la récompense Battle Pass beaucoup plus rapidement. Donc, juste pour clarifier, Double XP sera en direct pour la progression du Battle Pass, les pièces jointes d’armes et votre niveau général.

Pour les joueurs PlayStation, l’événement démarre un jour plus tôt grâce au partenariat de Sony avec la série à succès. Les utilisateurs de PS5 et PS4 peuvent commencer à doubler leurs gains XP à partir de 10h PT / 13h HE / 17h GMT le jeudi 25 mars 2021. Tout cela se termine alors lundi.

Nous allons profiter de l’occasion pour améliorer notre Kar98k, mais qu’en est-il de vous? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.