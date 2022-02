Quand arriverait la troisième saison d’Euphoria ?

in

Hier avait lieu la finale attendue de la saison de euphorie et les fans ont finalement su ce qui s’était passé avec Fezco et si rue Il a eu l’occasion de réparer sa relation avec Jules après avoir avoué à sa mère avoir fait une rechute dans sa dépendance aux psychotropes illégaux. Le spectacle a eu des moments de forte charge émotionnelle et il y a encore quelques questions qui auront leur réponse dans la troisième saison qui a déjà été confirmée.

Il n’y a toujours pas de date pour l’arrivée du troisième lot d’épisodes du programme, la vérité est que Zendaya a un calendrier complet d’obligations, avec l’enregistrement de films comme Challengers et Dune : deuxième partie par devant. Dans cet esprit, nous pouvons supposer que euphorie reviendra à hbo max dans quelques années. Spoiler censé revenir sera donné en 2024. Patience!

Quand arrivera Euphoria 3 ?

Concernant le casting, Casey Bloys, Chief Content Officer chez HBO a déclaré : « C’est dur de penser à faire cette émission sans Zendaya ». On peut également s’attendre à voir Hunter Schafer (Jules), Alex Demie (Maddy), Barbie Ferreira (Kat), Maude Apatow (Lexi), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Storm Reid (Gia Bennett), Colman Domingo (Ali), Austin Abrams (Ethan) et Nika King (Leslie Bennett). Les cas d’Angus Cloud (Fezco) et de Javon Walton (Ashtray) sont incertains.

Et l’intrigue ? Maude Apatow a déclaré qu’elle voulait voir une romance lente entre le duo préféré de la série, fez et lexi: « J’adore travailler avec Angus. Il est un grand acteur. Nous nous amusons beaucoup. Pour des raisons égoïstes, j’espère que nous aurons plus de scènes ensemble. ». Tandis que Chloe Cherry, qui incarne la Faye accro, espère que son personnage se rapprochera de Rue, le protagoniste qui tentera probablement à nouveau le chemin de la sobriété.

Il n’y a toujours pas de bande-annonce pour le troisième lot d’épisodes de euphorie mais, comme nous l’avons souligné dans la note, il reste beaucoup de temps avant que les acteurs et l’équipe ne commencent à travailler sur la prochaine saison de la série, donc pour l’instant, nous devrons être patients pour savoir comment la vie de rue et si enfin il pourra se stabiliser définitivement.

