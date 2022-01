C’était la fin originale de Stay Close

Netflix

Produite par Netflix, la série est arrivée sur la plateforme de streaming le 31 décembre. Il s’agit actuellement de la production la plus regardée au monde parmi les titres du N.

©IMDBLa série est basée sur un livre écrit par Harlan Coben.

Il suffit de regarder le classement de Netflix dans le monde pour comprendre la rage derrière reste proche, le thriller que la plateforme a créé le 31 décembre. Basé sur le livre du même nom Harlan CobenIl est composé de 8 épisodes. La fabrication montre Mégane, qui sur le point de se marier reçoit la visite du détective mike broome et commence à démêler son passé à la suite d’une disparition qui ressemble fortement à une affaire dans laquelle elle était impliquée.

Ceux qui auront fini de regarder la série auront découvert que reste proche a une série de révélations inattendues entourant les meurtres. Si vous ne l’avez pas encore vu, il est temps pour vous d’arrêter de lire car ci-dessous se trouvent les spoilers centraux de toute l’intrigue de cette production de Netflix, en particulier ceux associés aux homicides qui se produisent tout au long de cette histoire.

Vers la fin de reste proche, Le détective Broome découvrir que Ken il traquait sa petite amie, Lorraineavec l’intention de la tuer. Par conséquent, il court avec l’idée de la sauver et lorsqu’il découvre le sang dans la maison et pense au pire, il constate qu’en réalité Lorraine Elle a toujours été la tueuse. Lors de sa sortie au commissariat, la femme prend en charge tous les homicides, dont celui de Carlton Flynn. Cependant, il sera bientôt révélé que le véritable meurtrier de Carlton il a été David.

L’idée d’ajouter David comme un criminel dans cette production n’était pas dans le livre original de Coben. La décision a été prise par les responsables de la série de Netflix avec l’intention d’ajouter une touche supplémentaire à cette production qui est aujourd’hui en tête des classements d’audience. Actuellement, la série a un taux d’approbation de 89% par les critiques de Tomates pourries, bien que pour le public ce nombre chute radicalement, 30 points.

La série HBO Max que vous devez regarder si vous avez aimé Stay Close

Au cas où vous auriez fini de regarder reste proche et vous avez besoin de voir une autre série pleine de rebondissements inattendus et de crimes qui doivent être résolus, hbo max a la réponse. Tu peux jouer Jument d’Easttown, qui pour beaucoup était l’une des meilleures séries de 2021. L’histoire se concentre sur mer (Kate Winslet) un officier qui a de graves problèmes dans sa vie de famille et une affaire non résolue qui la hante de son passé. Soudain, un meurtre mystérieux va l’entraîner une fois de plus dans une spirale d’angoisse pour éviter une tache de plus à son dossier.

