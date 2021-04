Bridgerton: de nouveaux acteurs et personnages rejoignent la saison deux

Bridgerton est arrivé le 25 décembre 2020 au service de streaming Netflix et après les 28 premiers jours de sortie, ils ont annoncé qu’il devenait la plus grande série de l’histoire de la plate-forme, dépassant Le sorceleur. De nombreux fans ont hâte de voir la deuxième saison et vendredi, ils ont été choqués d’apprendre que Régé-Jean Page, le duc de Hastings, ne reviendra pas et dit au revoir sur les réseaux sociaux.

Les mots que l’acteur a transmis à ses 5,3 millions de followers étaient les suivants: « La course d’une vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting, notre équipe et nos fans incroyablement créatifs et généreux – tout est parti au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera de grandir « .

Ceux qui ont lu les huit romans de Julia Quinn n’ont pas été surpris par la nouveauté., puisque le producteur Chris Van Dusen a déclaré à l’époque qu’il aimerait couvrir la vie de chacun des frères Bridgerton, le deuxième volet sera donc axé sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Netflix vient d’annoncer plus d’acteurs pour la saison 2 et ici nous vous les présenterons. Qui sont-ils?

Charithra Chandran comme Edwina Sharma: est la meilleure soeur de Kate, qui lui a appris à être la parfaite débutante. Elle est gentille et infiniment attachante. Mais si elle est jeune et naïve, elle sait aussi ce qu’elle veut: un véritable match d’amour.

Shelley Conn comme Mary Sharma: Le mariage de Lady Mary l’a une fois enchevêtrée avec sa famille dans le scandale. Maintenant, elle vient de rentrer de Londres avec ses filles et est obligée de subir à nouveau le regard de la haute société.

Calam Lynch comme Theo Sharpe: un assistant d’impression. Mais ce n’est pas seulement un homme de la classe ouvrière, c’est aussi un intellectuel qui se bat pour les droits de tous.

Rubert Young sera Jack– Le nouveau membre de la haute société ayant un lien avec l’une de vos familles les plus remarquables.

Comme nous l’avons mentionné, La deuxième saison de Bridgerton sera une adaptation complète du livre « Le vicomte qui m’aimait », où Phoebe Dynevor continuera en tant que Daphné avec son histoire, et aidera son frère, Anthony, dans votre intérêt qui sera important lors de la prochaine tranche. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais ils estiment que cela pourrait être fin 2021 ou début 2022.