Date et heure de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa, aperçu, où regarder en ligne

Date et heure de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa : L’épisode 18 de Barbarossa sortira le 20 janvier 2022. La plupart des fans ont curieusement voulu savoir quand la date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa, l’heure, la distribution et d’autres détails. Nous avons mis à jour toutes les informations sur l’épisode 18 de Barbarossa dans cet article.

Date et heure de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa révélées

Barbarossa est l’une des séries télévisées dramatiques historiques turques les plus célèbres, qui a été diffusée pour la première fois le 16 septembre 2021. Cette série a attiré une grande popularité dans le monde entier après le début de seulement quelques épisodes qu’elle a maintenant une autre saison. En effet! La saison 1 a enfin débuté et quelques épisodes de la saison 1 de Barbarossa ont été diffusés. Après la diffusion de certains derniers épisodes de cette série, les téléspectateurs sont maintenant impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de livraison de l’épisode 18 de Barbarossa. Quand l’épisode suivant, l’épisode 18, est-il diffusé ? Tout bien considéré, l’épisode 18 de Barbarossa sortira le 20 janvier 2022.

Aperçu de la date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa

Nom de la saison Barberousse Numéro d’épisode 18 Genre Drame historique, Action Date de sortie initiale de Barbarossa 16 septembre 2021 Date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa 20 janvier 2022. HOCHER LA TÊTE 06 jours

Compte à rebours pour la date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa

Barbarossa Episode 18 sortira le 20 janvier 2022. Ainsi, son compte à rebours ne compte que 06 jours. Oui! Il ne reste plus que 06 jours pour que l’épisode 18 de Barbarossa sorte !

A quand la sortie de l’épisode 18 de Barbarossa ?

Barbarossa Episode 18 sortira le 20 janvier 2022. Barbarossa est actuellement l’une des séries les plus tendance en ce moment avec des épisodes livrés dans une progression constante. L’intrigue captivante de Barbarossa peut être attribuée comme l’une des principales causes de la raison pour laquelle cette série a trouvé comment acquérir une telle popularité incitant les fans à rechercher l’épisode 18 de Barbarossa que nous avons notifié dans la partie ci-dessus.

Cast and Crew of Barbarossa Episode 18 Date de sortie

Principaux moulages

Engin Altan Duzyatan Astepe de thon d’Ulaş Yetkin Dikinciler Caner Topcu Pelin Akil Altan Yiğit Özşener Bahadır Yenişehirlioğlu Cemre Gümeli Devrim Evine Aytek Sayan Konca Cilasun Seyma Pecé Emir Benderlioglu

Où regarder la date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa

Regardez l’épisode 18 de Barbarossa qui sortira sur la TRT1. De cette façon, vous devez simplement consulter notre chaîne à la date et à l’heure spécifiées. Vous pouvez également regarder les épisodes à venir et anciens sur le site officiel de The TRT1 et sur l’application The TRT1. Si vous souhaitez le regarder en direct, vous pouvez le faire sur YouTube TV, Xfinity, Fubo TV, Hulu+Live TV, DirecTV, ou vous pouvez louer ou acheter des épisodes individuels ou toutes les saisons sur Amazon Prime Video, iTunes et Vudu. . Toutes les saisons précédentes sont disponibles pour regarder sur la chaîne HBO Max.

Spoiler de la date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa

Les séries télévisées turques doivent rivaliser sur la scène du streaming. C’est la raison pour laquelle nous vous présentons aujourd’hui l’épisode 3 de Barbaroslar. Avant tout, Barbaroslar : L’épée de la Méditerranée est l’une des tâches les plus ciblées de la radio et de la télévision turques à ce jour. En outre, la Turquie espère faire une introduction majeure au jeu de streaming TV. En outre, c’est avec de grandes créations de plans de dépenses. Ces créations incorporent des dramatisations d’époque par n’importe quel semblant d’ Ertugrul , Kurulus Osman et Rise of Empires: Ottomans et Adletin Kilifi . Cependant, nous devons actuellement ajouter la création la plus avancée à ce récapitulatif : une série sur Barbaros Hardin.

FAQ – Date de sortie de l’épisode 18 de Barbarossa

