C’est le grand documentaire recommandé par Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a toujours montré de l’intérêt pour l’environnement et cette fois il en a profité pour recommander un documentaire sur un sujet fondamental.

© GettyLeonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est sans aucun doute l’une des plus grandes références de l’industrie hollywoodienne. En ce sens, sa voix dans différents domaines est écoutée attentivement par des millions de personnes qui se soucient des valeurs de l’acteur. DiCaprio est un militant prolifique contre le changement climatique et a déjà produit deux documentaires soulignant ce problème : Planète de l’eau Oui Réchauffement climatique.

À l’occasion de Jour de la Terre, Leonardo DiCaprio, ont profité de l’arrivée de leurs réseaux sociaux pour faire une importante recommandation aux internautes. Il s’agit d’un nouveau documentaire produit et narré par sa co-vedette de titanesquel’actrice Kate Winsletqui est un grand ami de l’acteur et maintient également une préoccupation active pour ces questions qui sont si importantes aujourd’hui.

Le documentaire incontournable

Le documentaire s’appelle Manger notre chemin vers l’extinction et visible sur la plateforme de streaming Première vidéo. Le concept dans ce cas est que l’industrie alimentaire mondiale accélère le changement climatique avec des pratiques non durables. L’élevage, par exemple, représente 80% de la déforestation en Amazonie et est une source inépuisable d’émissions de méthane qui contribue au réchauffement climatique.

« À l’occasion du Jour de la Terre, regardez Eating Our Way To Extinction sur Prime Video pour savoir comment nous pouvons changer notre chemin. Le documentaire est produit et raconté par Kate Winslet »a écrit le protagoniste de Revenant sur son compte Instagram, accompagné d’un bref aperçu du documentaire en question, qui a pour objectif ambitieux de changer des pratiques profondément ancrées dans l’industrie contemporaine.

Manger notre chemin vers l’extinction C’est un contenu nécessaire avec des témoignages de scientifiques du monde entier et aussi des déclarations de communautés autochtones qui expliquent comment ces pratiques dévastatrices les ont laissées sans leurs terres ancestrales. Il y a aussi la parole de personnalités comme Richard Branson, fondateur de Groupe Viergeet Tony Robbins, un des principaux conférenciers motivateurs.

