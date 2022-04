Dans quelle partie de Moon Knight le frère d’Oscar, Isaac, est-il apparu ?

in

Disney+

Le dernier épisode de la série Moon Knight a une scène clé où le protagoniste Oscar Isaac rencontre son frère sur l’écran Disney +.

©IMDBOscar Isaac dans Moon Knight

Disney+ première Chevalier de la Lune, qui en est maintenant à son quatrième épisode, où Marc Spector perd contre le méchant Arthur Harrow lorsqu’il est incapable d’invoquer le costume du héros car le dieu Khonshu est piégé sans possibilité d’aider avec ses pouvoirs surnaturels. Le nouvel opus du show s’est terminé par une séquence impressionnante dans un hôpital psychiatrique qui a enfin réuni le mercenaire avec son autre personnalité : Steven Grant.

l’étoile de Chevalier de la Lune, oscar isaaca vécu un moment très particulier lors de la séquence qui réunit ces personnalités, puisqu’il ne s’agissait de nul autre que son frère Michel Benjamin Hernandez qui a servi de double du corps de l’acteur. La révélation vient de l’éditeur du site officiel de merveilleRachel Paige, qui a utilisé le réseau social Twitter pour surprendre tout le monde avec cette information.

Le frère d’Oscar Isaac dans Moon Knight !

Alors que les têtes de Marc et Steven sont celles d’Isaac, la scène a été tournée avec Hernandez en double. Il s’agit d’un vieux truc où un cascadeur enregistre la scène afin que ses expressions soient ensuite remplacées par celles de la star en question. La vérité est que ce n’est pas toujours un parent du protagoniste, comme décidé merveille dans ce cas utiliser le frère de oscar isaac.

Paige a révélé sur Twitter que Hernandez avait gagné le sien « nom de la clé » Dans l’univers Chevalier de la Lune: « Mork Sphincter ». Le surnom est clairement une dérivation de Marc Spector, avec une drôle de tournure qui vient sûrement du côté du célèbre famille de ce corps double. Maintenant, de nombreux fans sont convaincus qu’ils veulent voir Mork Sphincter faire ses débuts dans le MCU. La santé mentale du héros ne serait pas gênante !

En plus de oscar isaac en tant que protagoniste du spectacle Disney+le casting de l’émission comprend Ethan Hawke comme le méchant Arthur Harrow et l’actrice Mai Calamawy, qui personnifie un archéologue aventureux qui vole les regards du public. L’interprète est satisfait de l’approche de merveille respect des stéréotypes aboutissant à une représentation fidèle de la culture arabe.

