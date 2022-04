Votre nom : C’était la tragédie de la vie réelle qui a inspiré le film

le directeur de l’anime makoto shinkaï est actuellement l’un des plus influents du cinéma d’animation japonais. Après avoir débuté sa carrière dans le monde du jeu vidéo, il s’est rapidement reconverti dans le métier de cinéaste avec le clip d’animation « Ella y su Gato » sorti en 1999. Depuis, le réalisateur a réalisé six productions cinématographiques, étant sans conteste la plus aboutie. le film fantastique et romantique »votre nom ».

»Kimi no Nawa », le nom du film en japonais, suit deux jeunes adolescents inconnus : Taki, le garçon natif de la ville de Tokyo, et Mitsuha, une fille de la campagne de la ville d’Itomori. Un jour, sortis de nulle part, ils commencent tous les deux à changer de corps, les laissant tous les deux confus et avec de nombreuses questions dans la tête.

Cependant, après avoir réalisé ce qui se passait, les deux jeunes ont commencé à échanger des messages dans des notes ou via leurs téléphones portables pour communiquer entre eux, car loin de changer de corps, aucun d’eux ne se connaissait de nulle part.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Que se passe-t-il si vous regardez le film Your Name avec une autre personne ?







Le point culminant du film survient lorsque Taki et Mitsuha arrêtent de changer de corps, ne nous laissant voir que la perspective de Taki pour le reste de l’intrigue. De là on découvre que Taki et Mitsuha n’ont pas changé de corps dans la même période, car alors qu’il vivait en 2016, Mitsuha vivait cette étrange coïncidence en 2013, la même année où la ville d’Itomori a été détruite. après avoir été dévasté par la chute d’une comète, ce qui laisse à Taki la tâche d’essayer d’empêcher le terrible destin de Mitsuha.

Bien que de nombreux fans connaissent déjà l’histoire de l’anime émotionnel, Makoto Shinkai a expliqué dans des interviews comment une tragédie de la vie réelle a inspiré l’histoire de » Your Name ». La catastrophe d’Itomori est référencée par le tremblement de terre tragique dans la ville de Tohoku en 2011. Avec une magnitude de 9,0, le tremblement de terre est actuellement l’un des plus meurtriers de l’histoire enregistrée au Japon.

Vous pourriez également être intéressé par : Studio Ghibli : Whispers of the Heart dévoile une bande-annonce de suite d’action en direct.

Le tremblement de terre a déclenché un tsunami et une fusion à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. La catastrophe a fait 18 000 morts et les effets se font encore sentir au Japon aujourd’hui. Sur la façon dont le tremblement de terre a influencé l’histoire de » Your Name », Shinkai a déclaré:

« C’était le plus grand tremblement de terre depuis mille ans, parce qu’il y a eu quelque chose de similaire il y a mille ans, que nous avons tous oublié. C’est pourquoi dans le film, si vous regardez de plus près, il y avait des avertissements, comme des inscriptions en pierre dans la grotte d’Itomori : ‘ Ne vivez pas dans cette vallée. » Mais nous oublions ces avertissements, ou les rejetons comme quelque chose « des temps anciens ». Nous pensons qu’ils ne sont que des dangers du passé. Lorsque nous avons une catastrophe au Japon, je me demande, comment peut-on empêchons-nous nos vies et nos traditions et l’histoire de la catastrophe?

Bien que la catastrophe de la comète de »Votre nom » et le tremblement de terre de Tohoku ne soient pas en tant que tels la même tragédie, cela a influencé Shinkai pour créer une histoire qui racontera les conséquences de ne pas apprendre des erreurs du passé, une histoire qui est venue aux émotions de tous les spectateurs.