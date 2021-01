CES 2021: LG dévoile un écran CSO pliable de 48 pouces pour les jeux, qui sera présenté lors de l’événement

Tendance FP05 janv.2021 15:10:24 IST

LG Display va mettre en place son premier écran OLED (CSO) cinématique pliable de 48 pouces pour une démonstration dans le prochain Association des technologies de consommation (CES) 2021. Avant la Événement du 11 janvier, LG a dévoilé l’apparence de plusieurs de ses appareils et appareils sur Internet. L’écran CSO pliable de 48 pouces comportera un écran fin comme du papier qui peut se redresser ou se plier selon les besoins. Les écrans pliables vont maximiser l’expérience de visionnage et sont bénéfiques pour les jeux de haute qualité.

Comme il s’agit d’un écran CSO, le panneau entier est un haut-parleur produisant ainsi les caractéristiques auditives sans l’aide de haut-parleurs externes. Il dispose également d’un excitateur de film qui fait vibrer l’écran en conséquence afin de fournir aux téléspectateurs une expérience immersive.

Selon le communiqué de presse de l’entreprise, l’écran peut se plier à une courbure de 1 000R sans affecter aucune de ses fonctionnalités. La société promet qu’une distance de vision uniforme a été maintenue du milieu au bord tout en façonnant la courbure. Le panneau est super fin, ne mesure que 0,6 mm de large et a un temps de réponse de 0,1 ms. D’autre part, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un support de taux de rafraîchissement variable de 40 Hz à 120 Hz. des informations spécifiques sur la résolution du modèle doivent encore être confirmées.

LG Display a également publié une vidéo teaser de tout ce qui arrive au CES 2021 sur Youtube.

Outre LG, les grandes marques technologiques comme Samsung, Philips, Canon et Lenovo participeront au CES cette année. L’événement débutera le 11 janvier et se poursuivra jusqu’au 14 janvier 2021. Intel accueillera l’événement et les téléspectateurs intéressés pourront visiter le site officiel site web du CES 2021 et inscrivez-vous à l’événement. Le programme en ligne a été maintenu ouvert aux médias, aux initiés de l’industrie ainsi qu’au grand public, mais l’inscription avant l’événement est indispensable.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂