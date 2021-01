Ne jetez pas votre ancien mini-système: vous pouvez lui donner une nouvelle utilisation comme système audio pour la télévision ou même réutiliser ses haut-parleurs

Actuellement, nous avons deux options rapides, simples et relativement bon marché pour améliorer le son de nos téléviseurs: barres de son et équipement de cinéma maison. Les premiers sont une bonne alternative lorsque nous sommes conditionnés par l’espace alors qu’ils ont généralement mauvaise qualité audio surtout lors de la lecture de musique, en raison de sa petite taille même si elle est accompagnée d’un caisson de basse encombrant.

Ces derniers intègrent généralement amplificateur, haut-parleurs et même lecteur multimédia optique ou numérique et présentent des avantages évidents pour l’utilisateur ayant peu ou pas d’expérience en configuration de système audio, puisque leur installation et leur mise en service sont généralement immédiates. Cependant, il existe une option moins chère, tant que nous pouvons l’utiliser: connectez une vieille chaîne stéréo au téléviseur.





Pour bon nombre d’entre nous qui ont commencé dans le monde du son home cinéma, le mini-système était l’une de nos premières options dans les années 90. Ils offrent généralement un puissance sonore suffisante pour la plupart des films, séries et programmes grand public, avec une qualité qui peut être meilleure que celle de nombreuses barres de son et kits de cinéma maison avec haut-parleurs ridiculement petits.

Par conséquent, si nous avons une chaîne stéréo ou musicale perdue dans la salle de stockage à la maison, avec des haut-parleurs de taille généreuse (5 pouces ou plus pour obtenir un bon résultat) et que cela fonctionne correctement, cela peut être le bon moment pour lui donner une seconde vie, en tenant compte de plusieurs considérations précédentes.

Connectivité et fonctionnalités

Étant un équipement très ancien nous serons probablement limités par sa connectivité et en général par des entrées audio analogiques par Câble coaxial de type RCA. Si notre téléviseur les prend en charge, pas de problème, nous les utilisons et c’est tout. Sinon, nous pouvons essayer de le connecter directement à la console, au lecteur multimédia, au Blu-ray, au DVD, etc., qui ont probablement l’une de ces sorties.

Dans certains modèles de mini-chaînes du début de l’année 2000, on peut également trouver connecteurs coaxiaux optiques ou numériques. Dans ce cas, nous les utiliserons chaque fois que nous le pourrons, car ils nous donneront une meilleure qualité sonore. Pour ce faire, il faut accéder au menu du téléviseur et lui demander d’extraire le son de ces sorties, même s’il faut aussi lui dire de décoder d’abord les bandes sonores, car le mini système ne pourra pas le faire.

L’un des inconvénients de l’utilisation d’un ancien mini-système est que nous n’aurons pas de ports HDMI, Prise en charge ARC, connectivité WiFi, Bluetooth ni l’accès aux services de streaming musical. Par conséquent, si nous voulons écouter le contenu du mobile, par exemple, nous ne pourrons pas le faire sans fil et nous devrons recourir au connecteur jack 3,5 pouces classique, dans le cas où notre modèle aurait cette entrée auxiliaire.

Formats audio limités et pas d’accès au réseau local

Un autre inconvénient de la réutilisation d’une ancienne chaîne musicale est qu’elle ne prend probablement pas en charge les formats de fichiers typiques tels que Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos et ni la lecture de fichiers MP3, WAV, FLAC ni aucun des formats actuels circulant sur Internet.

Nous devrons recourir à la reproduction et au décodage desdits fichiers de la source, c’est-à-dire à partir du téléviseur, du lecteur DVD, du Blu-ray, de la console de jeu ou du décodeur TV et transmettez l’audio déjà décodé au mini-système.

Nous n’aurons pas accès au réseau local domestique nous ne pourrons pas non plus accéder aux ordinateurs, disques durs réseau, NAS ou similaires que nous avons installés dans la maison remplie de notre collection musicale personnelle.

Puis-je réutiliser les enceintes d’un ancien système stéréo?

Nous pouvons également évaluer si jeter la partie électronique du mini-système, par exemple parce qu’il ne fonctionne plus bien, un canal échoue ou simplement parce qu’il est obsolète, mais reste avec les orateurs pour se connecter au téléviseur via un autre système audio tel qu’un nouvel amplificateur ou un récepteur AV. Est-il possible de les réutiliser?

Filtre passif

Ça dépend. Cela dépend du fonctionnement du mini-système et surtout de la est en charge de la gestion de la séparation des fréquences haut-parleurs ou s’ils ont un filtrage passif intégré. Filtrage de fréquence? Qu’est-ce que c’est?

La plupart des haut-parleurs sont bidirectionnels ou plus, c’est-à-dire qu’ils ont au moins un pilote pour les aigus et un autre pour les graves-médium. Pour que tout sonne correctement, vous devez envoyer à chaque driver la gamme de fréquences qui lui correspond, avec lequel vous devez effectuer un filtrage préalable, soit dans un passif sur le haut-parleur lui-même avec un filtre formé par des condensateurs, des résistances et des bobines ou avec un filtrage électronique actif.

Filtre actif

Si un filtrage actif inséré dans l’électronique de la chaîne a été choisi dans notre mini-système, probablement on ne peut pas réutiliser les enceintes, puisque deux câbles ou plus les atteignent, un pour chaque piste, et n’ont pas de filtre passif interne, donc son utilisation dans d’autres équipements de sonorisation c’est possible mais pas facile ni immédiat.

Un filtre interne passif pourrait être installé déjà assemblé qui s’ajuste aux impédances et aux sensibilités de nos enceintes, données que nous ne connaissons probablement pas non plus, donc le résultat de cette solution peut ne pas être optimal. Il est également possible d’en faire un actif ou d’utiliser un amplificateur pour chaque chemin, mais ce n’est pas un processus rapide, facile cela ne vaut sûrement pas la peine pour profiter des anciens haut-parleurs qui seront probablement des médiums ou des bas-médiums.

De manière générale, si on veut pouvoir réutiliser les enceintes d’un ancien mini système sans trop de complications, il faut opter pour les modèles qui ont filtres passifs déjà installés à l’intérieur. Il suffit de les brancher sur le nouveau système audio et de commencer à profiter de la musique.