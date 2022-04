Unreal Engine 5 : Version complète d’Epic – Qu’est-ce qui a été amélioré par rapport à la version précédente ?

Déjà disponible en accès anticipé il y a un an, Epic a maintenant le Version complète d’Unreal Engine 5 publié. Depuis 5 avril est le nouveau moteur graphique disponible pour le téléchargement et peut également être utilisé en tant que tel échantillons spécialement développés volonté.

Nouvelles fonctions et outils pour un travail plus efficace

Avec la nouvelle version, Epic introduit des fonctionnalités dans Unreal Engines 5 qui rendu en temps réel permettre à la prochaine génération, aux développeurs et aux artistes faciliter le travail devrait.

Les plus grands changements sont lumensune solution d’éclairage global dynamique et nanitesun système de géométrie de micropolygones.

En plus de ça Cartes d’ombre virtuellesspécialement conçu pour fonctionner avec les deux autres fonctionnalités et pour ombres douces plausibles avec raisonnable, coûts de performance contrôlables devrait s’occuper.

© Épique

la Éditeur irréel était pour un facilité d’utilisation repensé : il y en a un nouveau, entre autres Ensemble d’outils du monde ouvert, qui modifie la façon dont les couches sont gérées et diffusées. Aussi, les membres de l’équipe de développement remercient Un fichier par action travailler sur la même région du même monde en même temps.

Pour la modélisation et l’animation de personnages, il existe un moteur Unreal Engine 5 intégré Outils de personnage et d’animation. Et avec MétaSons Epic fournit un plein moteur audio procédural devant.

Le nouvel éditeur se veut un total « de meilleures performances, des outils d’animation conviviaux pour les artistes, un ensemble d’outils améliorés pour créer et modifier des maillages, traçage de chemin amélioré et bien plus encore » Offrir.

Dans l’ensemble, l’Unreal Engine 5 essaie principalement de faire cela pour optimiser les performances et le travail avec le moteur pour tout le monde plus facile et plus efficace concevoir.

À la Essayer l’Unreal Engine 5 Epic fournit également deux exemples de projets : Lyra Starter Game et City Sample. Ce sont comme ressource d’apprentissage destiné et contenir des bâtiments, des véhicules et des foules de personnages métahumains dans une ville entière.

Certains jeux sont déjà développés dans l’Unreal Engine 5

À quoi peut ressembler un jeu dans l’Unreal Engine 5 peut déjà être vu sur Exemple de démo de jeu Matrix Awakens. La démo est disponible en téléchargement et en lecture sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S depuis décembre 2021.

D’autres jeux sont déjà en cours de développement dans le nouveau moteur graphique, comme celui récemment taquiné nouvelle partie de The Witcher ou ça nouvelle partie de la franchise Tomb Raider.

Un autre exemple est La saga de Senua : Hellblade 2, dont la bande-annonce de gameplay montre déjà de manière impressionnante de quoi le moteur peut être capable. Et ce n’est certainement que le début.