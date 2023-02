Nouvelle bande-annonce pour John Wick : Chapitre 4 avec Bill Skarsgard

Le prochain film de »john mèche » vient de sortir son ultime trailer, montrant Keanu Reeves en tant qu’assassin titulaire et bill skarsgård en tant qu’antagoniste principal du film, un personnage qui aura vraisemblablement un combat en tête-à-tête pour trouver la liberté.

Le producteur porte des lions a révélé la nouvelle bande-annonce de »John Wick: Chapitre 4 », montrant l’assassin titulaire se frayer un chemin à travers toutes sortes de menaces. L’histoire du film suivra juste après les événements de « John Wick 3: Parabellum », avec Wick faisant équipe avec le Bowery King pour affronter les membres de la table haute.

» John Wick: Chaper 4 » a commencé la production en juin 2021 et a été tourné en Europe, au Japon et à New York, la distribution principale du film se terminant officiellement en octobre 2021. Bien qu’il devait initialement sortir en 2022, Lionsgate a décidé de repousser le film à 2023.

Bien que le cinquième film devait initialement être tourné aux côtés du quatrième, le réalisateur Chad Stahelski a révélé que ces plans avaient été abandonnés après qu’elle « ne se sentait pas bien de les faire ensemble ». Stahelski a également déclaré que le chapitre 4 servait « un peu de conclusion » à l’assassin titulaire, donc on ne sait pas si la franchise continuera avec un prochain film.

En plus de Reeves et Skarsgardd, » John Wick: Chapitre 4 » met en vedette Laurence Fishburne comme Bowery King, Ian McShane comme Winston, Donnie Yen comme Caine, Hiroyuki Sanada comme Shimazu, Lance Reddick comme Charon, Scott Adkins comme Killa, Clancy Brown comme The Omen, Shamier Anderson comme The Tracker, George Georgiou comme The Major, Rina Sawayama comme Akira et Natalia Tena dans un rôle non divulgué.

»John Wick : Chapitre 4 » sortira le 23 mars.