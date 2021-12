Alerte rouge finie : c’est le film Netflix le plus regardé

Le 5 novembre, Netflix a sorti l’un des films les plus ambitieux de l’année. alerte rouge il a atteint la plate-forme avec style, faisant beaucoup de sensation dans le monde entier. Avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, c’est l’un des films qui combine le mieux action, comédie et adrénaline. Et c’est ce qui a conduit à être l’une des histoires les plus vues du géant du streaming.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel se lit comme suit : « Interpol émet une alerte rouge et John Hartley (Dwayne Johnson), le meilleur profileur du FBI, est l’agent affecté à l’affaire. Sa chasse internationale l’emmène au centre d’un cambriolage risqué dans lequel il doit faire équipe avec le plus grand escroc, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pour attraper le voleur le plus recherché connu sous le nom de The Bishop (Gal Gadot).”.

En outre, alerte rouge Il se déroule dans différents pays européens et les trois performances des protagonistes étaient dignes d’admiration. À tel point que, dès le jour de sa première, elle est devenue l’une des productions Netflix les plus regardées. Sur la page « Top 10 » dans laquelle la société annonce quelles sont ses créations les plus vues ces dernières semaines, se mettant à jour tous les mardis, ce long métrage était premier depuis plusieurs semaines.

Cependant, le succès semble être terminé. En effet, comme chaque mois, le service à la demande met à jour son catalogue et le 1er décembre sort un nouveau film qui dépasse toutes les attentes. Le pouvoir du chien, avec Benedict Cumberbatch, est arrivé au premier rang de la liste puisque, la semaine dernière, il a récolté 27 200 000 heures reproduites.

Le résumé officiel de Le pouvoir du chien Il dit: « Phil Burbank est un éleveur charismatique qui inspire la peur et l’admiration à ceux qui l’entourent. Lorsque son frère ramène à la maison une nouvelle épouse et son enfant, Phil se consacre à les tourmenter jusqu’à ce que la possibilité de l’amour l’invite à ouvrir son cœur.”.

Et, bien que ce film Netflix diffère complètement de l’action et de la comédie de alerte rougeSans aucun doute, c’était un drame qui a attiré beaucoup d’attention. De même, le fait que Benedict Cumberbatch partage l’écran avec Kirsten Dunst, toutes deux de Marvel, a suscité beaucoup d’intrigue parmi les fans pour savoir à quoi ressemblerait leur chimie à l’écran. Bien sûr, certaines rumeurs indiquent qu’en dehors du tournage, ils n’avaient pas la meilleure relation.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂