Ceci est BaldPhone, la couche de personnalisation la plus simple que nous ayons jamais vue

Parfois, nous parlons de technologies de pointe, de conceptions révolutionnaires et de systèmes innovants qui promettent de changer complètement la façon dont nous interagissons avec la technologie, et nous oublions cela tout le monde n’est pas capable de le comprendre de la même manière. C’est pourquoi la conception, tant de nos appareils que de leurs systèmes et interfaces, doit être accessible, et prenez en compte les limites de toutes les personnes qui, à un moment donné, peuvent devenir des utilisateurs.

Bien qu’Android ait beaucoup évolué pour devenir une plate-forme de plus en plus accessible pour tous les publics, il reste encore beaucoup de travail à faire. Heureusement, avec l’aide de développeurs tiers il est possible de faciliter ce processus. Et c’est précisément l’idée du créateur de BaldPhone, un projet FOSS – Logiciel gratuit et Open Source – qui vous permet de remplacer l’interface utilisateur de n’importe quel appareil Android par bien plus simple, accessible et finalement plus facile à utiliser.

BaldPhone: la couche de personnalisation gratuite qui met l’accessibilité au premier plan

Le travail est réalisé par un jeune développeur russe qui, dans le but d’aider les utilisateurs de smartphones qui souffrent de problèmes moteurs ou sont malvoyants, a décidé de créer un interface alternative qui, une fois installé, remplace l’interface système par défaut.

Sa conception est simple: l’interface est basée sur une grille de grands raccourcis, qui vous permettent d’exécuter des applications telles que le numéroteur téléphonique, l’application Contacts, WhatsApp ou d’autres applications de messagerie instantanée installées, la galerie ou l’appareil photo. D’autre part, les contrôles d’interface sont simplifiés par remplacer le classique faire défiler par de grosses flèches qui vous permettent de vous déplacer à travers les différents panneaux du système.

De plus, il comprend rappels de médicaments, assistant vocal, gestion facile des notifications et, peut-être le plus intéressant, des didacticiels vidéo pour vous familiariser avec le fonctionnement de BaldPhone.

Puisque la plate-forme est Open sourceles développeurs du monde entier pourront contribuer au projet ou l’adapter aux besoins spécifiques des personnes qui vont l’utiliser. Actuellement, l’application peut déjà être téléchargement gratuit via F-Droid, et installez-le simplement sur un appareil Android avec une version égale ou supérieure à 5.0 Lollipop pour commencer à utiliser BaldPhone.

