Last Chance U Saison 5: La dernière apparition du football est décente.

Netflix a produit et publié Last Chance U, une série télévisée documentaire américaine en streaming. examine le programme de football de l’East Mississippi Community College, qui comprend de nombreux athlètes universitaires qui se sont battus pour trouver la stabilité dans leur vie.

La revue;

Les critiques de cette saison montrent que ce sentiment; la dernière année a été une impasse de l’année dernière de samedi dans un récent classement de ses saisons sur le site de football de l’école appelé «vanille» et «moyenne».

La saison, qui se déroulait dans une nouvelle université avec un nouvel entraîneur et des joueurs étranges, est arrivée sur Netflix le mois dernier à l’improviste et a repris l’ambiance minimale. Cette série ressemble à une bouffée d’air frais. Il se déroule au Laney College d’Oakland, qui ne place pas toute sa valeur personnelle dans la popularité nationale de son équipe de football.

Il y a une histoire à raconter sur la gentrification et la façon dont elle chasse les gens qui ont construit l’âme d’une ville, mais elle est reléguée à l’arrière-plan au profit d’une histoire simpliste sur une équipe moyenne à bonne faisant de son mieux jeu par match. C’est une histoire beaucoup plus courte que celle que nous avons vue auparavant, avec des enjeux dramatiques considérablement moindres.

Tout le monde a une histoire à raconter pic.twitter.com/CVnlCnmyxF – Dernière chance U (@LastChanceUAlum) 15 mars 2021

L’école de cette année n’est pas non plus une école résidentielle. L’équipe n’est pas entièrement composée d’enfants qui vivent dans une bulle de leur propre succès. Cet afflux d’étudiants doit tous se rendre à l’école, ce qui peut prendre jusqu’à deux heures dans chaque sens, et travailler à temps partiel pour aider à payer les factures. Certains d’entre eux ont même des enfants.

Il y a un élément de motivation présent chez les joueurs. Là où vous aviez l’habitude de vous cogner la tête contre le mur, en espérant qu’ils prendraient leurs positions académiques plus au sérieux, maintenant vous êtes simplement fasciné par leur engagement.

C’est l’une des choses que j’apprécie dans cette saison de Last Chance U. Cela semble être une correction, destinée à raviver l’intérêt pour le football universitaire. C’est une version bizarro-mondiale de la série dans laquelle tout le monde garde un semblant de raison. C’est la première année que passer du temps avec certains des personnages principaux n’est pas un problème.

La cinquième saison de Last Chance U a été un atterrissage en douceur après une course cahoteuse. Pris seul, c’est un peu un snoozer. C’est étonnant et affirmant la vie en tant que dernier chapitre d’une histoire qui dure depuis une demi-décennie.

