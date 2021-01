Young Guns 3 se passe-t-il avec Emilio Estevez et l’écrivain original John Fusco?

Jeunes armes et Young Guns II l’écrivain John Fusco a tease qu’un troisième film est enfin en préparation avec Emilio Estevez de retour dans le rôle de Billy the Kid. S’adressant à Twitter, Fusco a révélé des affiches pour un film intitulé Young Guns III: Alias: Billy the Kid. Dans la légende, le scénariste annonce qu’il travaille avec Estevez pour donner vie à Young Guns III pour transformer la série de films culte classique en une trilogie.

« Emilio Estevez et je suis ravi de collaborer sur cette suite de la saga Billy the Kid – et vous allez adorer où cela se passe », écrit Fusco.

John Fusco étiquette également les stars originales Lou Diamond Phillips, Kiefer Sutherland et Christian Slater, suggérant qu’ils pourraient tous revenir avec Estevez. Phillips a ensuite tweeté un article sur la nouvelle, confirmant apparemment son implication. Fait intéressant, Fusco tague également Vincent D’Onofrio, Chris Pratt et le rappeur Warren G.

Fusco a également tweeté une image de lui-même aux côtés du tournage d’Estevez Young Guns II pour taquiner davantage la suite à venir. Dans la légende, il écrit: « Emilio et moi à la frontière mexicaine en 1989, discutant d’une scène pendant le tournage de #YoungGuns 2. À la fin du tournage, il m’a donné son Colt Lightning de 1881. Je suppose que je vais devoir donner pas de reddition pour #BillytheKid. «

Emilio et moi à la frontière mexicaine en 1989, discutant d’une scène pendant le tournage de #Jeunes armes 2. À la fin du tournage, il m’a donné son Colt Lightning de 1881. Je suppose que je vais devoir le lui rendre. Pas de reddition pour #Billy the kidpic.twitter.com/bQJatcEsVT – John Fusco (@ JohnFusco12) 17 janvier 2021

« Il y a beaucoup de glissements entre la coupe et la lèvre – William H. Bonney », lit-on dans un tweet de suivi de Fusco avec une autre image d’Emilio.

Il y a beaucoup de glissement entre la coupe et la lèvre – William H. Bonney. #Jeunes armespic.twitter.com/GMsaOMHgxA – John Fusco (@ JohnFusco12) 18 janvier 2021

Écrit par Fusco et réalisé par Christopher Cain, Jeunes armes est sorti en salles en 1988. Western biographique mettant en vedette Emilio Estevez dans le rôle de Billy the Kid, le film met également en vedette Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Dermot Mulroney et Casey Siemaszko. Il suit un groupe de députés dirigé par Billy the Kid en mission pour venger le meurtre de leur bienfaiteur. Première dans le poste n ° 1 au box-office, le film gagnerait plus de 45 millions de dollars au box-office contre un budget de 11 millions de dollars, ce qui en fait un grand succès.

En 1990, la suite Young Guns II a été libéré. Geoff Murphy a repris les fonctions de réalisateur, bien que Fusco revienne pour écrire le scénario. Estevez, Sutherland et Phillips sont également revenus, et les nouveaux venus dans la distribution comprenaient Christian Slater, William Petersen, James Coburn, Viggo Mortensen et Scott Wilson. Cette fois, Billy the Kid est en fuite alors que les agents fédéraux poursuivent le hors-la-loi et ses associés pour leurs crimes. Nous pouvons présumer que le troisième film aura lieu des années après ces événements, longtemps après que Billy ait apparemment simulé sa mort.

Au-delà des taquineries de Fusco sur Twitter, il n’y a pas encore d’autres informations sur lesquelles nous pouvons continuer Young Guns III. Pourtant, pour les fans des films originaux, il est bon de savoir que la suite semble enfin gagner du terrain après des années de retard dans l’enfer du développement. En attendant, les fans d’Emilio peuvent également espérer voir Estevez revenir à un autre rôle classique avec la sortie de The Mighty Ducks: des changeurs de jeu sur Disney + cette année. Cette nouvelle nous vient de John Fusco sur Twitter.

