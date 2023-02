Star Wars : qui étaient les parents de Rey

La filiation de Rey était l’un des secrets les plus persistants de la » trilogie suite »Guerres des étoiles » Avant dans » The Rise of Skylwalker », il sera révélé qu’elle était la petite-fille de l’empereur Palpatine. Cependant, même après cette révélation, il y avait encore plus de questions sur la trame de fond de Rey.

Après que Ray ait passé des années à essayer de retrouver son passé, on lui dit dans le film « Tu es un Palpatine », et que son « père était le fils de l’Empereur ». Il y a ensuite une rapide série de flashbacks montrant les parents de Rey la laissant sur la planète Jakku et la protégeant de l’assassin Sith.

Cependant, au-delà du fait qu’elle soit la petite-fille de Palpatine, rien de ses parents n’est réellement expliqué dans le film, mais depuis lors, des détails importants concernant son père ont été révélés.

La nouvelle « Rise of Skywalker » écrite a confirmé que le père de Rey était en fait un clone, et ses origines ont été explorées plus en détail dans « Star Wars: Shadow of the Sith », un roman de 2022 centré sur Luke et Lando Calrissian après ‘ « Le retour du Jedi ». Ici, il a été révélé que le père de Rey était le seul clone survivant de Palpatine d’un lot fabriqué à l’époque impériale.

Il est même révélé qu’il s’agissait d’une expérience ratée en raison de l’absence de lien étroit avec la force. Malgré cela, Palpatine a choisi de garder l’enfant clone en vie comme outil pour ses recherches. Appelé simplement « l’Abomination », le père de Rey a été expérimenté et utilisé comme esclave sur la planète Sith d’Exegol.

Au fur et à mesure que le clone grandissait, il a été élevé et enseigné par un compagnon esclave nommé Dathan, apprenant à survivre et à maîtriser l’électronique de manière remarquable, remettant en question le but de la vie. C’est ici qu’il décide de s’échapper de la planète Exegol, s’alliant à Dathan pour tenter de se faufiler dans le transport de Dark Vador, alors qu’il visitait la planète Sith.

Fuyant les Sith, il prit le nom de Dathan et trouva un emploi dans une équipe d’ingénieurs inconnue. Des années plus tard, Dathan a rencontré et épousé une femme nommée Miramir, et ensemble ils ont eu leur fille unique, Rey. Cependant, son temps avec la famille fut de courte durée, les Sith le trouvant et le forçant à abandonner Rey sur Jakku, pour être tué avec sa femme.

Bien que le père de Rey ait eu une histoire tragique, de nombreux fans ont été déçus que son histoire ne soit pas explorée dans « The Rise of Skywalker », nous donnant une meilleure compréhension de l’origine de Rey.