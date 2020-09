Chargeur frontal ou chargeur supérieur? Les types de machines à laver en comparaison

Votre ancienne machine à laver est cassée ou vous souhaitez en obtenir une nouvelle pour une autre raison? Vous vous demandez maintenant si un chargeur frontal ou un chargeur par le haut est le meilleur choix? Dans le guide suivant, nous vous expliquerons exactement les avantages et les inconvénients des deux types de lave-linge.

Chargeur frontal ou chargeur supérieur? (Aussi) une question d’espace

L’une des différences les plus importantes et les plus évidentes entre les machines à laver à chargement frontal et à chargement par le haut est la taille des appareils. Alors que les chargeurs frontaux sont classiquement plus carrés, pratiques et bons, les chargeurs supérieurs sont généralement relativement étroits et donc construits en hauteur. Les dimensions de 85 x 60 x 60 centimètres ou 90 x 40 x 60 centimètres sont pour la plupart standard.

Un lave-linge à chargement frontal peut également être placé sous le plan de travail.

Cela a ses propres avantages et inconvénients. Alors que les chargeurs supérieurs s’insèrent également dans des espaces plus étroits, les chargeurs frontaux peuvent être installés relativement facilement sous les plans de travail en tant que dispositifs intégrés. Les chargeurs frontaux peuvent également être facilement intégrés dans des systèmes de rayonnage. Vous pouvez également utiliser le dessus comme zone de stockage supplémentaire pour les objets (légers). Pour cela, vous devez prévoir suffisamment d’espace devant la machine avec des machines à laver à chargement frontal afin de pouvoir ouvrir correctement le “hublot”.

Cette question d’espace ne se pose pas avec les chargeurs par le haut, car vous mettez le linge dans la machine à laver à travers une trappe dans le dessus et le retirez à nouveau. Autre avantage: lorsque le programme de lavage est en cours, vous pouvez ajouter ultérieurement des articles de linge individuels dans le chargeur supérieur ou les retirer plus tôt, même sans la fonction de rechargement. Il n’y a pas d’espace de stockage supplémentaire pour les chargeurs supérieurs.

Variante stable: les chargeurs frontaux ne dérapent pas si vite

En ce qui concerne la stabilité, les chargeurs supérieurs ne se rapprochent souvent pas des chargeurs frontaux. En raison de leur conception étroite, les machines à laver ont une empreinte beaucoup plus petite – et aiment se promener dans le programme d’essorage. C’est surtout un problème avec les anciens modèles. Mais vous pouvez aussi généralement vous attendre à ce qu’une machine à laver à chargement par le haut fonctionne moins bien qu’une machine à chargement frontal.

Pour garder ce problème aussi petit que possible, il est conseillé de porter une attention particulière à l’alignement correct de la machine à laver. La machine est-elle vraiment droite? Les quatre pieds sont-ils également chargés? Ces aspects sont également importants pour le bon fonctionnement d’une machine à laver à chargement frontal.

Quelle machine à laver me convient (et ma taille)?

Un autre facteur en ce qui concerne la question des chargeurs frontaux ou des chargeurs par le haut est votre propre hauteur. Étant donné que le chargeur supérieur charge le linge par le haut, il doit bien sûr également être retiré de cette manière. Avec une hauteur d’appareil d’environ 90 centimètres en moyenne, cela peut être un peu encombrant pour les personnes légèrement plus petites lorsque la dernière chaussette doit être pêchée depuis le bas du tambour.

Avec une machine à laver à chargement frontal, par contre, le panier à linge peut simplement être placé devant la machine et le linge retiré. Cependant, accroupi devant l’appareil électroménager peut vous mettre à genoux et sur le dos si vous ne faites pas attention.

Les chargeurs supérieurs sont remplis et vidés par le haut, ce qui est facile à l'arrière.

À ne pas sous-estimer: tant de linge tient dans le chargeur frontal et le chargeur supérieur

La quantité personnelle de linge est tout aussi individuelle que la taille du corps. Et cela devrait être la question “chargeur frontal ou chargeur par le haut?” doit également être inclus. En raison de leur conception plus étroite, les chargeurs par le haut ont un volume de tambour nettement plus petit que leurs collègues à chargement frontal.

Une charge d’environ 5 kilogrammes est standard sur la plupart des machines à laver à chargement par le haut, dans quelques cas, les machines peuvent peser jusqu’à 7 kilogrammes. Les chargeurs frontaux, quant à eux, brillent avec des charges comprises entre 7 et 12 kilogrammes en moyenne et sont donc particulièrement adaptés aux familles et aux personnes qui ont beaucoup de linge à laver pour d’autres raisons.

Bien sûr, vous pouvez également vous attaquer efficacement à de plus grandes montagnes de linge avec une machine à laver à chargement par le haut. Cependant, vous devez vous laver beaucoup plus souvent, ce qui non seulement signifie plus d’efforts, mais a également tendance à augmenter les coûts d’eau et d’électricité.

Pourquoi les chargeurs supérieurs sont-ils réellement plus chers que les chargeurs frontaux?

Lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau gros électroménager, la question du prix est bien entendu également un critère de décision important. Bien qu’il existe bien sûr des modèles moins chers et plus chers dans les deux cas, les chargeurs supérieurs sont généralement plus chers à l’achat et à l’entretien que les chargeurs frontaux.

Pourquoi? Parce que toute la technologie doit être compressée dans un espace beaucoup plus petit en raison de la conception étroite. Cela rend non seulement la production plus coûteuse, mais rend également les réparations nécessaires si quelque chose se brise dans votre machine à laver.

