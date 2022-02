John Cena jouera dans le nouveau film Looney Tunes : Coyote vs Acme

La carrière d’acteur de Jean Cena a grossi comme de l’écume. Avec sa plus récente participation à la série à succès de hbo max, »pacificateur »Cena poursuivrait sa carrière et sa relation avec Warner Bros., puisqu’il jouera dans la bande du Looney Tunes, » Coyote contre Acme », un film qui mélangera des éléments animés avec des environnements réels. Le film sera réalisé par David Vert dérivé avec un script écrit par Samy Burch. L’histoire sera basée sur l’article humoristique de Ian Frazier pour The New Yorker, aussi appelé »Coyotes contre. Acmé ».

Selon le synopsis officiel de l’histoire : Wile E CoyoteMarre que les produits ACME lui fassent défaut à plusieurs reprises pour attraper le Roadrunner, il décide d’engager un avocat pour poursuivre la société ACME. L’affaire oppose Coyote et son avocat au patron intimidant de l’entreprise (joué par John Cena), mais une amitié grandissante entre l’humain et le dessin animé alimente leur détermination à gagner l’affaire.

De plus, il semble que le lien avec la série de »pacificateur » ne se termine pas avec le dîner, eh bien Chris Deferia Oui James Gunn ils produiront le projet. Dave Green a déjà eu de l’expérience dans la réalisation de films d’animation et d’action réelle, avec la suite de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 : Out of the Shadows en 2016, tandis que Gunn a remporté plusieurs prix pour son rôle dans les films des Teenage Mutant Ninja Turtles. »Gardiens de la Galaxie »ainsi que sa version de » Escouade Suicide » et la récente série de »pacificateur »et était également en charge de la réalisation des films d’action en direct de Scooby Doo dans les années 2000.

Les rôles de John Cena ne se limitent pas seulement aux comédies déjà citées, car en dehors du monde de DC, l’acteur a joué dans la bande de l’univers Transformer, »Bourdon » en 2018, ainsi que son apparition dans le neuvième volet de »Rapides et furieux »nous pouvons donc nous attendre à une performance totalement magnifique aux côtés du classique animé, Wile E. Coyote.

Les Looney Tunes ont eu de nombreux projets tout au long de leur histoire de plus de 90 ans et ce n’est pas la première fois que cette équipe d’animation classique sera dans un film hybride live-action/animé. Ce sera le quatrième film de la franchise à adopter cette approche, les autres étant »Looney Tunes : Back in Action », »Space Jam » et sa suite »Space Jam : A New Era ».