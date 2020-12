Le film de Rick Grimes sera des promesses incroyables The Walking Dead Boss Scott Gimple

Lentement mais sûrement, le film de Rick Grimes arrive. Et, bien que presque rien n’ait été révélé, en termes de détails, ce sera «incroyable». Ceci, selon Les morts qui marchent Scott Gimple, directeur du contenu de l’univers, qui est convaincu que lorsque Andrew Lincoln reviendra dans la franchise, cela aura valu la peine d’attendre.

Avec The Walking Dead: World Beyond qui a récemment terminé sa première saison, Scott Gimple a fait une interview de grande envergure sur l’avenir de la franchise. Il y a de nombreux projets en cours, mais celui qui est en veilleuse depuis le plus longtemps est le film de Rick Grimes, initialement annoncé en 2018. Voici ce que Gimple avait à dire sur l’état actuel du projet.

« Nous continuons à travailler sur le film. Cela se passe. Nous prenons ce temps … et nous nous accroupissons et M. [Andrew] Lincoln, M. [Robert] Kirkman, M. [David] Alpert, AMC, Universal, nous chargeons tous dessus. Cela prend juste un peu plus que la télévision. Puis [we’re] travaillant sur les nouveaux spectacles. Nous avons donc des trucs dans le futur de The Walking Dead, et beaucoup de trucs très différents. J’espère avoir encore plus de choses à discuter avec vous à l’approche de la nouvelle année. «

Le plan initial était de faire une trilogie entière de films avec le personnage d’Andrew Lincoln, qui a dirigé Les morts qui marchent série pour la plupart de sa course. Un bref teaser a été montré au San Diego Comic-Con en 2019 et, à l’époque, il était envisagé comme une sortie en salle. Pas seulement quelque chose qui ferait ses débuts sur AMC. Reste à savoir si cela est encore ou non dans les cartes. Beaucoup de choses ont changé depuis cette annonce initiale, notamment en ce qui concerne la distribution en salles et son avenir incertain. Parlant plus loin, Scott Gimple a reconnu que les gens sont impatients, mais qu’il y a des raisons à ce retard.

« Cela ne me dérange pas de dire aux gens que nous y travaillons. Je sais que les gens ont vraiment des démangeaisons. Ce n’est pas une blague. Nous faisons un épisode de télé en huit jours. Les films sont une chose différente. Ça va être incroyable. Pour toute la pression que nous avons sur nous pour prendre autant de temps, cela ne fait que [so] que nous devons le rendre incroyable. Alors nous le ferons. «

Il a été récemment révélé que Le monde au-delà aiderait à mener dans le film de Rick Grimes. En dehors de ce spin-off, Fear the Walking Dead est toujours aussi fort Les morts qui marchent la saison 11 conclura la série principale. Deux autres émissions, dont une spin-off centrée sur Daryl et Carol, ainsi qu’une émission d’anthologie intitulée Tales of the Walking Dead, ont déjà été annoncées par AMC. Donc, comme le souligne Scott Gimple, il y a beaucoup de fers dans le feu en ce moment et le retour d’Andrew Lincoln sous forme de film n’est que l’un d’entre eux. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Insider.

