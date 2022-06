Minecraft : où trouver et à quoi servent les grenouilles ?

Début juillet, un nouveau contenu est arrivé sur Minecraft dans le jeu appelé »The Wild Update », où Studios Mojang a profité de l’occasion pour implémenter divers thèmes axés sur la nature sauvage dans le jeu, introduisant de nouveaux monstres, lieux, biomes et objets inclusifs. De toutes les nouveautés ajoutées à Minecraft, l’une des plus importantes était les grenouilles, l’un des animaux que les fans demandaient le plus à être dans le jeu.

Révélé pour la première fois lors de l’événement Minecraft Il y a trois ans, les grenouilles sont l’une des créatures les plus récemment ajoutées qui apparaissent dans certaines zones de la carte Minecraft. Aunque en un principio, también se pensaba añadir luciérnagas como parte de »La Actualización Salvaje », pero este fue desechado una vez que el equipo de Mojang se percató de que cierto tipo de luciérnagas son venenosas para algunas especies de ranas en la vida réel.







Avec l’ajout de grenouilles à Minecraft, de nouveaux éléments ont été ajoutés au jeu étant un animal que les joueurs novices et vétérans voudront trouver dans chacun de ses mondes.

Où sont les grenouilles dans Minecraft ?

Les grenouilles sont le deuxième amphibien à être ajouté à la faune du jeu, le premier étant l’axolotl aux couleurs vives. En plus d’avoir la marque d’être un autre des animaux passifs qui parcourent le monde de Minecraft, les grenouilles attaquent souvent de petites boues et des cubes de magma. Cette créature n’a que 10 cœurs de vie et ne laisse tomber aucun objet lorsqu’elle est vaincue.

Après la nouvelle mise à jour, nous pourrons trouver trois variantes différentes de grenouilles, mais elles partagent toutes le même comportement, pouvant sauter et nager dans l’eau. L’endroit où ils se trouvent généralement est dans les biomes des marais.

Les grenouilles oranges sont la variante la plus courante que les joueurs rencontreront dans la nature, car elles sont originaires des biomes tempérés. Pour acquérir des grenouilles blanches, qui préfèrent un climat chaud, ou la variante verte, qui mûrit dans des zones fraîches, les joueurs devront élever deux membres des variantes orange.

Vous pourriez également être intéressé par : Assassin’s Creed : qui est l’assassin titulaire le plus puissant ?

Comment élever des grenouilles dans Minecraft ?

Élever des grenouilles est similaire à la façon dont les autres animaux de Minecraft sont élevés, à la seule différence qu’ils devront pondre leurs œufs dans une zone d’eau, comme le font les tortues. Étrangement, les grenouilles ne peuvent pas résister aux boules de bave, donc pour les reproduire, vous aurez besoin de deux grenouilles qui ont chacune mangé une boule de bave.

Leur donner cet objet mettra la paire de grenouilles en « mode amour », représenté par de petits coeurs rouges sur la tête de la créature. Après cela, l’une des grenouilles cherchera un bloc d’eau pour pondre son œuf de têtard. Les joueurs doivent s’occuper des têtards des axolotls qui tenteront de les atteindre pour les manger. La meilleure façon de les garder en sécurité est de leur créer un espace aquatique sans danger.

Les têtards se transforment généralement en grenouilles dans les 20 minutes suivant la conception, mais il est possible d’accélérer leur évolution à l’aide de boules visqueuses. Lorsqu’ils apparaîtront enfin, leur variation dépendra de l’environnement dans lequel ils ont grandi, les grenouilles blanches apparaissant dans les climats chauds et les grenouilles vertes préférant les climats glacés.

Vous pourriez également être intéressé par : Qui est Herobrine dans Minecraft ? Connaître l’origine des creepypasta

A quoi sert d’élever des grenouilles dans Minecraft ?

Alors que les grenouilles en tant que telles ne peuvent pas être apprivoisées et possédées par un joueur, les grenouilles sont parfaites pour les boules visqueuses. Lorsque cette créature vainc un petit slime, elle lâchera automatiquement une boule de slime. Cependant, la vraie valeur des grenouilles vient des cubes appelés « Froglight », qui sont obtenus lorsqu’une grenouille bat un petit cube de magma.

Ces blocs servent à éclairer les zones et varient en couleur en fonction de la variante de grenouille qui a consommé le cube de magma. Les lanternes grenouilles sont parfaites pour décorer les espaces intérieurs et extérieurs, ayant un cube très intéressant pour ceux qui aiment construire et créer toutes sortes de structures.