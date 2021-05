Ellen DeGeneres parle de ses luttes contre la dépression

NatureSun Aroms Huile Essentielle Santal 5ml

Description : L'Huile Essentielle Santal de NatureSun Aroms a différentes propriétés en fonction de la façon dont elle est utilisée. Si elle est appliquée directement sur la peau, elle aide à combattre le stress et à lutter contre une dépression tout en activant la circulation sanguine de façon efficace. De cette manière, l'huile essentielle de Santal stimule la libido en cas de fatigue. Appliquée directement sur la peau, elle permet de tonifier et d'apaiser le corps fatigué et aide à apporter des ressources à votre organisme. Cette huile soulage aussi les jambes lourdes. Enfin, utilisée en diffusion, elle aseptise l'environnement et permet d'apaiser l'atmosphère dans le but de favoriser la méditation. Indications : Huile essentielle de Santal. Conseils d'utilisation : Cette huile essentielle peut s'utiliser de différentes façons : En diffusion : Elle peut se diffuser seule ou avec d'autres huiles essentielles. Voie buccale : Diluer 1 à 3 gouttes dans du miel ou sur un comprimé neutre 2 à 4 fois par jour. Application cutanée : Elle peut s'appliquer sous forme de massage ou en utilisation localisée. Composition : Santalols : Santalum album Conditionnement : Flacon 5ml.