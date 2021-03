Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts en tant que première de la série la plus regardée sur Disney +

WandaVision a réussi à faire planter Disney + lors de plusieurs nouveaux débuts d’épisode. Et cette tradition semble se poursuivre. Le faucon et le soldat de l’hiver, La deuxième série d’action en direct de Marvel pour Disney +, a fait ses débuts la semaine dernière. Et ce fut un succès immédiat. À tel point que l’audience mondiale totale du thriller d’action des Marvel Studios est devenue la série la plus regardée pour son week-end d’ouverture sur Disney +.

Marvel Studios ‘ Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias The Falcon et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Le couple, qui s’est réuni dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie, faites équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités. Et leur patience. Réalisée par Kari Skogland avec Malcolm Spellman en tant que scénariste en chef, la série de six épisodes met également en vedette Daniel Brühl dans Zemo, Emily VanCamp dans Sharon Carter et Wyatt Russell dans John Walker. Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts dans le monde entier sur Disney + le 19 mars 2021. Et si cela tient, le public ne fera qu’augmenter à chaque nouvel épisode au fil des semaines.

Nous n’avons pas eu de film MCU sorti en salles depuis Spider-Man: loin de chez soi a fait ses débuts sur les écrans à l’été 2019. Il n’est donc pas étonnant que l’une des plus grandes franchises cinématographiques de la planète le tue sur le petit écran. Veuve noire et Éternels ont été retardés de venir en salles en 2020 en raison de la pandémie. Ces deux aventures devraient atterrir dans les théâtres plus tard cette année si tout se passe comme prévu.

En attendant, nous avons cinq autres épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiver, qui sera suivi des débuts de Loki sur Disney + en juin. Veuve noire sera en salles le 7 mai pour lancer la saison estivale des films. Shang Chi est toujours sur les planches pour une sortie le 9 juillet, avec Éternels en salles en novembre. Et Spider-Man: pas de retour à la maison sera la grande sortie de Noël de cette année. Bien sûr, comme nous l’avons vu au cours des 13 derniers mois, tout peut arriver à tout moment, donc ces versions ne sont pas garanties. Et il y a encore une chance que Black Widow puisse aller directement à Disney + cet été.

En ce qui concerne le MCU actuel, WandaVision a été un grand succès auprès des fans de Marvel. Anthony Mackie et Sebastian Stan méritent les mêmes éloges pour leur retour en tant que Sam Wilson et Bucky Barnes. Série Disney + Original Le faucon et le soldat de l’hiver de Marvel Studios classé comme la première de la série la plus regardée sur Disney + lors de son week-end d’ouverture, du vendredi 19 mars au dimanche 22 mars, et le titre le plus regardé dans l’ensemble pour la même période au niveau mondial, y compris sur les marchés Disney + Hotstar.

La première de Le faucon et le soldat de l’hiver rejoint les premières de la première série d’action en direct de Marvel Studios, WandaVision, et la première de la saison deux de Le mandalorien de Lucasfilm comme les trois week-ends d’ouverture de la série Disney + Original les plus regardés à ce jour. Le prochain épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver premières sur Disney + ce vendredi à minuit.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming