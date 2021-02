Ce qu’il fallait voir: c’est l’aquarium « intelligent » de Xiaomi

Nous savons tous que le catalogue de produits de Xiaomi n’est pas seulement très complet, mais aussi plein de produits étranges et vraiment incroyables. Par exemple, en plus des produits technologiques que nous aimons tant, la firme chinoise ose également avec des bouteilles d’eau minérale, des lits pour chats et même une canne à pêche.

Pour cette raison, rien chez Xiaomi ne nous surprend plus. Même quand on tombe sur cet étrange produit ménager. Parce que peu de gens le savent mais la marque chinoise a aussi dans son catalogue un aquarium «intelligent» à un prix très attractif. Oui oui, comme vous lisez, un aquarium, pour le poisson …

C’est l’aquarium que vous souhaitez acheter pour prendre soin de vos poissons

Vous êtes certainement nombreux à aimer les animaux et en particulier les poissons. Bien que ce ne soient pas des animaux qui font beaucoup de compagnie, la vérité est qu’ils sont vraiment beaux et sont parfaits pour décorer certains coins de la maison. Il est également vrai que prendre soin de ces animaux n’est pas bon marché car ils nécessitent beaucoup de soins.

L’un des éléments essentiels pour avoir du poisson est évidemment l’aquarium. Il y a des aquariums de tous types, tailles et prix mais nous n’allions jamais imaginer qu’il y en aurait aussi des « intelligents ». Eh bien, pas dans le terme intelligent comme ce micro-ondes mais c’est ça L’aquarium de Xiaomi nous a fascinés par toutes les possibilités dont il dispose.

Comme on le lit dans GizChina, cet aquarium en plus de filtrer l’eau automatiquement et constamment ce qui fait nous n’avons pas à le changer continuellement, permet également, entre autres fonctions, de faire pousser des fleurs.

Il a un verre incurvé à 360 degrés pour que nous puissions voir le poisson sous n’importe quel angle et il a également des lumières colorées au cas où nous voudrions donner une touche différente à l’aquarium. De plus, ce produit a une consommation minimale et fonctionne même connecté à une batterie externe. Bien que le meilleur de tous soit son prix, environ 43 €. Même moi, j’ai voulu avoir du poisson à la maison.

(autre

Rubriques connexes: Xiaomi

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂