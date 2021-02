Un joueur de Valheim construit Millennium Falcon de Star Wars dans un jeu de survie

Construire un abri est un succès sur Steam Valheim très important. Les joueurs laissent libre cours à leur créativité. Par exemple, un fan a construit le navire de Han Solo, le Millennium Falcon de Star Wars, dans le jeu après.

En gros, vous pouvez construire tout ce que vous voulez à Valheim. Vous n’avez besoin que des recettes et des matières premières que vous pouvez trouver dans le jeu de survie. Avec un peu de talent et de temps, vous créez de véritables œuvres d’art, similaires à Minecraft.

Le Millennium Falcon débarque à Valheim

L’utilisateur de Reddit, Colonel-James-Parker, montre comment cela fonctionne, car il a recréé le Furious Falcon de Star Wars. Mais avec quelques astuces. Parce que il a utilisé la console du développeurpour manger toutes les matières premières dont vous avez besoin. La communauté ne le voit pas d’aussi près. Parce que la console développeur est utilisée par les fans pour être créatifs dans la construction. Les joueurs acceptent donc que le colonel James Parker ait fait cela.

Après tout, le résultat est impressionnant. Bien que le faucon soit en bois, il ressemble beaucoup à l’original. Le joueur a même prêté attention à des détails tels que les buses, pour lesquels il a utilisé des torches vertes. Dans une vidéo, il montre le navire non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur. Il est possible d’entrer dans le Millennium Falcon. Il y a des établis et un lit là-bas.

Il y a même un cockpit, qui bien sûr ne peut pas être utilisé. Pourtant, ça a l’air génial. Cependant, cette œuvre d’art a son prix. Parce que tous les détails les laissent Performance de « Valheim » à genoux marcher. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le jeu est tout sauf fluide.

Néanmoins, la communauté du jeu de survie «Valheim» se sent encouragée par le vaisseau «Star Wars» à créer quelque chose comme ça aussi. Ça circule déjà Idées pour Star Destroyers et Death Star…