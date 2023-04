Google Chrome sera bien plus beau sur votre tablette ou mobile pliable grâce à sa nouvelle interface

Vente-unique Etagère - 5 tablettes - Verre trempé et acier inoxydable - Chromé - AMADEA

Conptant 5 étages, l'étagère AMADEA vous permettra de Ranger comme de mettre en valeurs les objets à votre souhait.Grâce à son élégance et son style design, il apportera un look unique à votre intérieur !Caractéristiques Couleur (nuance) : Argenté Matière : Acier Finition : Chromé Epaisseur métal : 1.1 mm Type de pose : A poser au sol Type de rangement : Etagère Nombre d'étagères : 5 Matière : Acier inoxydable Charge maximale supportée par l'étagère du haut : 75 Kg Charge maximale supportée par les étagères inférieures : 25 KgDimensions Longueur (cm) : 120 cm Hauteur : 181 cm Profondeur : 40 cmSpécificitésAcier : Ce matériau offre robustesse et longévité. Extrêmement solide et résistant aux chocs, il gardera l'aspect d'origine dans le temps. Très utilisé dans la fabrication de mobilier moderne, l'acier peut être travaillé de différentes manières. Poli, il apportera un aspect plus doux et plus mat à votre décoration. Brossé, il donnera une touche à la fois design et soignée à votre meuble. Inoxydable, il apportera une plus grande longévité à vos objets.LivraisonMeuble à monter soi-meme.Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Lors de la livraison, il est conseillé de vérifier que le bon nombre de colis a été livré.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 126 cm, Largeur 41 cm, Hauteur 18 cm, Poids 45 kg, Colis n°2 : Longueur 192 cm, Largeur 47 cm, Hauteur 14 cm, Poids 13 kg,