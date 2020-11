Comment faire pourrir la viande plus rapidement dans Ark: Survival Evolved

La viande avariée est une ressource vitale dans le jeu de survie à succès Arche, car vous avez besoin du matériel pour fabriquer des narcotiques, ce qui ouvre la voie à l’apprivoisement dans le jeu. Cependant, obtenir de la viande gâtée est un peu difficile car vous devez attendre la fin d’une minuterie jusqu’à ce que la viande se gâte, et si vous avez beaucoup de viande, la minuterie de gâterie est encore plus longue. Heureusement, dans ce guide, nous expliquerons comment vous pouvez accélérer ce processus.Voici donc comment faire gâter la viande plus rapidement dans Ark: Survival Evolved.

Pour commencer, si vous avez beaucoup de viande dans une seule pile, nous vous recommandons de la diviser immédiatement car si vous la laissez telle quelle, vous devrez attendre que chaque morceau de viande se gâte l’un après l’autre. Cela dit, le meilleur moyen d’accélérer ce processus sans télécharger de mods ou en utilisant une astuce est de trouver un conteneur de stockage et de diviser une seule pile dans tous les emplacements. De cette façon, au lieu d’attendre que les tas de viande se gâtent un par un, ils se gâteront tous en même temps.

Pour récapituler, suivez les étapes ci-dessous pour gâter la viande plus rapidement dans Ark.