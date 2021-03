Ce que nous faisons dans l’ombre Saison 3: intrigue, distribution, étoile, distribution Lire tout .. Détails sur Show !!!

Quand nous sommes dans l’ombre ‘est une série télévisée dramatique et comique d’horreur produite par Jemaine Clement et basée sur le film du même nom de Clément et Taika Waititi en 2014. Il a été créé sur FX le 27 mars 2019 et a été salué pour son sens de l’humour plein d’esprit. Le spectacle suit un groupe d’anciens vampires et leurs compagnons surnaturels alors qu’ils interagissent avec le modérateur.

La série absurdement spirituelle conclut sa deuxième saison avec une révélation qui change la donne qui a les fans anticipant avec impatience le retour de la série pour plus de réponses. Si vous recherchez des informations sur la saison à venir, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de «Ce que nous faisons dans l’ombre».

Date de sortie de la saison 3 de ce que nous faisons dans l’ombre

La saison 2 de «What We Do in the Shadows» de FX a été créée le 20 avril 2020 et s’est terminée le 10 juin 2020. La deuxième saison se compose de dix épisodes, chacun d’une durée de 22 à 30 minutes.

Le 22 mai 2020, le président de la programmation originale de FX, Nick Grad, a officiellement confirmé le renouvellement de l’émission pour une troisième saison. Nick Grad, président de la programmation originale, FX Entertainment, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux que les critiques et les fans soient tous d’accord sur Shadows.»

« Semaine après semaine, les producteurs, les scénaristes et notre incroyable distribution continuent de créer l’une des émissions humoristiques les plus amusantes et les plus divertissantes de la télévision. » Le délai entre la fin du tournage et la première des saisons précédentes est généralement de 3 à 4 mois. Compte tenu de cela et d’autres considérations, nous prévoyons que la troisième saison de « Ce que nous faisons dans l’ombre » sera diffusée à la fin de l’été 2021.

Jeter:

L’émission est connue pour avoir bouleversé le public avec quelques morts inattendues, mais nos vampires préférés de Staten Island se sont échappés indemnes. En conséquence, Kayvan Novak reprendra son rôle de Nandor, Matt Berry de Laszlo, Natassia Demetriou de Nadja et Mark Proksch de Colin Robinson dans la saison 3. Harvey Guillén devrait également reprendre son rôle de Guillermo, l’acolyte de longue date de Nandor.

Les saisons 1 et 2 ont eu des apparitions passionnantes, et la troisième saison devrait poursuivre la tendance. Taika Waititi, Jonathan Brugh, Jemaine Clement, Tilda Swinton, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Paul Reubens et Wesley Snipes pourraient tous reprendre leurs rôles de membres du Vampire Council si les producteurs décident de se concentrer davantage sur eux.

Résumé: De quoi pourrait-il s’agir?

La véritable identité de Guillermo en tant que descendant du célèbre chasseur de vampires Abraham Van Helsing est révélée à la fin de la saison 2 de «What We Do in the Shadows». Il a également montré qu’il était très bon pour tuer les vampires, ce qui le faisait douter de sa capacité à le devenir.

Dans la saison 2, les vampires sont à nouveau entraînés en conflit avec le Conseil des vampires.

La saison 3 sera fascinante de voir comment les vampires réagissent à l’héritage de Guillermo et si cela provoque un changement majeur dans le statu quo, gagnant le respect de Guillermo les vampires.

Il est également possible que les vampires l’abandonnent, obligeant Guillermo à passer de Team Vampire à Team Hunters. La saison 3 tenterait sans aucun doute de réparer le cliffhanger.

Néanmoins, étant donné le sens de l’humour souvent bizarre de la série, nous pouvons facilement imaginer que le créateur en tire un rapide sur les téléspectateurs en ignorant complètement le problème.

